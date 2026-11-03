Карпов: 96% участников конкурса «Инженер года» в Татарстане остаются в профессии

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Один из ключевых результатов республиканского конкурса «Инженер года» в Татарстане заключается в том, что 96% участников остаются в инженерной профессии. Это касается как студентов и молодых работников, так и опытных руководителей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» первый замминистра промышленности и торговли РТ, зампредседателя оргкомитета конкурса Родион Карпов.

«Каждого победителя и участника мы стараемся отслеживать. 96% участников остаются в инженерной профессии», – рассказал он.

Карпов отметил, что проекты победителей конкурса должны быть реализованы, но некоторые рассматриваются и как перспективные – особенно те, которые связаны с реконструкцией, модернизацией и соответствуют современному духу промышленности.

В числе наиболее заметных работ прошлых лет организаторы выделяют производство низкотемпературных холодильников, опускающих температуру до «минус» 86 градусов (аналогов в России практически нет, аналогичные разработки есть только в США), маломерного двигателя БПЛА, тренажера для пользования бионическим протезом кисти, резиновой смеси премиальной линейки летних шин и другие.