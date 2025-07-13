Карпин высказался о победе «Динамо» над «Локомотивом» со счетом 5:1

Фото: fcdynamo.ru

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (5:1) в товарищеском матче.

«В двух первых таймах понравилось всё, за исключением реализации моментов и последнего паса. Было всё, кроме голов. Не понравились невынужденные потери в центре поля, мы и гол пропустили после нашего аута. В третьем тайме уровень сопротивления был уже другой, так что в атаке получалось больше, но в обороне многие вещи не понравились», – передает слова Карпина пресс-служба «Динамо».

Напомним, Валерий Карпин возглавил «Динамо» 12 июня 2025 года. Его соглашение с клубом действует до лета 2028 года.

В минувшем сезоне «бело-голубые» финишировали на пятом месте в таблице РПЛ с 56-ю очками. «Железнодорожники» же стали шестыми с 53-я баллами.