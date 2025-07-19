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На главную ТИ-Спорт 19 июля 2025 08:03

Карпин высказался о домашней ничьей «Динамо» с «Балтикой» в первом туре РПЛ

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Карпин высказался о домашней ничьей «Динамо» с «Балтикой» в первом туре РПЛ
Фото: fcdynamo.ru

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги первый игры РПЛ сезона 2025/26 своей команды с «Балтикой» (1:1).

По словам наставника, игра никого не порадовала.

«Тот же Гладышев опасно бил из штрафной, были ещё какие-то моменты. Но дело не в голах и моментах. Игра, мягко говоря, не порадовала никого. Почему – это я скажу футболистам. Прежде всего, не порадовала игра в атаке. Всё, что готовили и должны были делать, не делали», – сказал тренер.

Также специалист оценил дебют защитника Максима Осипенко, указав, что пропущенный мяч – не его вина.

«Он и на своей половине поля не проигрывал единоборства. По поводу гола, нужно ещё посмотреть. Мне показалось, что тут недоработка не только Осипенко. Думаю, что он остановился, когда увидел, что Лунёв идёт на перехват. Его игру оцениваю, как и всех остальных – неудовлетворительно», – передает слова Карпина пресс-служба «бело-голубых».

Напомним, следующий матч «Динамо» в РПЛ состоится 26 июля – «бело-голубые» встретятся с «Ростовом». Калининградцы же в следующем своем матче, который также пройдет 26 июля, сыграют со «Спартаком».

#фк динамо #валерий карпин #спорт #футбол #премьер-лига
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