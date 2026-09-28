news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 28 сентября 2026 18:56

Карпин рассказал, сыграет ли Сафонов в матче против Ирана

Читайте нас в
Карпин рассказал, сыграет ли Сафонов в матче против Ирана
Фото: rfs.ru

Сегодня сборная России прилетела в Казань, а вечером провела тренировку на поле «Ак Барс Арены». После – с журналистами пообщался главный тренер национальной команды Валерий Карпин. В частности, рассказал, выйдет ли завтра в старте Матвей Сафонов:

– Скорее всего сыграет завтра в старте

– Что скажете о сборной Ирана?

– С Ираном играли уже два раза за последнее время. Иран за ЧМ видоизменился, перестроился на игру в 5 защитников. Сейчас опять вернулись на 4 защитника – в последней игре с Узбекистаном. Не знаем, какую схему они завтра выберут. Не думаю, что для нас это может быть проблемой. Выделять кого-то из игроков – нет смысла. Мы больше обращаем внимание на себя и больше готовимся к матчам», – сказал Карпин

Матч Россия – Иран пройдет в Казани 29 сентября. Начало в 19:00.

#валерий карпин #сборная России по футболу
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

28 сентября 2026

Минниханов поручил начать капремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Бегишево

28 сентября 2026
Новости партнеров