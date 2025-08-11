Карпин рассказал, почему за четыре тура «Динамо» одержало лишь одну победу

Фото: fcdynamo.ru

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился комментариями после игры с «Сочи» (1:1).

Наставник объяснил, почему его команда сыграла вничью на выезде в минувшем туре, указав, что хорошего в том матче было больше, нежели плохого.

«Результатом, понятно, недоволен. По обороне вопросов вообще нет – обидно пропускать после единственного удара в створ за всю игру. Что касается атаки, то первый тайм понравился. Моменты были и в первой, и во второй половине, но если ты не забиваешь, то забивают тебе. Причем гол пришел из ничего. Хорошего было больше, выделить что-то плохое, кроме результата, непросто», – сказал специалист.

Также Карпин объяснил, почему за четыре тура «Динамо» одержало лишь одну победу.

«Понятно, что это неудовлетворительный результат. Мы ожидали большего. Но и с «Краснодаром», и сегодня было тяжело усилить игру кем-то со скамейки. Пока, к сожалению, вот так. В этих травмах винить кого-то нельзя, они все разные – и долгие, и недолгие», – сказал тренер.

Специалист заявил, что его команду уже можно называть «Динамо» Карпина, поскольку игроки уже понимают его требования.

«Все уже понимают требования, и это видно на поле. Это уже моя команда», – передает слова Валерия Карпина пресс-служба «Динамо».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Динамо» сыграло с «Балтикой» (1:1), «Ростовом» (1:0), «Краснодаром» (0:1) и «Сочи». В следующем матче «бело-голубые» встретятся с «быками» в Кубке России. Игра состоится 13 августа в 20:45 по мск.