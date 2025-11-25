Карпин рассказал о причинах ухода из «Динамо»

Фото: fcdynamo.ru

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, когда и почему решил покинуть пост наставника в московском «Динамо».

«Мысль такая посетила перед ноябрьским сбором сборной, после матча с «Акроном». И уже сформировалась окончательно. Во время сборной старался не думать об этом, а уже после матча с Чили взял день и две ночи, чтобы все продумать окончательно и принять решение. Прошла ночь после игры со сборной Чили, сутки в Москве, и после этого принял такое решение. Прежде всего результаты матчей «Динамо» повлияли больше всего на это решение», – сказал Карпин телеканалу «Россия 24».

Напомним, о своем решении 57-летний специалист объявил 17 ноября 2025 года. «Динамо» по итогам 16 туров находится на 9-м месте с 20 очками в турнирной таблице РПЛ.