Карпин прокомментировал разгромное поражение «Динамо» от «Краснодара» со счетом 0:4

Фото: fcdynamo.ru

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:4) в Кубке России.

Наставник объяснил, чего ожидал от экспериментального состава в этой игре.

«Хотели посмотреть на ближайший резерв, который, возможно, ещё будет помогать нам, учитывая наши травмы. Вот, посмотрели на ближайший резерв», – объяснил тренер.

Затем Карпин рассказал, как планирует строить игру в атаке, учитывая, что команда мало создает и мало забивает.

«Мало забивает, но и мало пропускает. Например, в матче с «Сочи» мы нанесли 28 ударов, сегодня у нас тоже было больше ударов, чем у соперника. Но «Краснодар» использовал наши ошибки – мы три голевые отдали на свои ворота», – сказал Карпин.

Тренер подытожил, отреагировав на слова наставника «Краснодара» Мурада Мусаева о том, что «Динамо» дает играть сопернику.

«Что значит «даёт играть»? То, что мы не обороняемся у своей штрафной? Так, «Динамо» не должно обороняться в своей штрафной. На чужой же половине мы прессинговали, и вратарь соперника всё время выбивал на фланги или на нападающего», – передает слова Карпина пресс-служба «Динамо».

Напомним, в данный момент «бело-голубые» идут на девятом месте в таблице РПЛ с пятью очками. В следующем матче «Динамо» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 17 августа в 18:00 по мск.