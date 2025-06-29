Карпин подтвердил, что «Динамо» интересуется Сергеевым

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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался об интересе своей команды к нападающему «Крыльев Советов» Ивану Сергееву.

«Прошел ли он медосмотр? Без понятия. «Динамо» интересуется Сергеевым – да, однозначно. Такой кандидат возник, все с этим согласились. Я не участвую в переговорах. Я не веду переговоры, занимаюсь тренерской деятельностью, всем остальным занимается клуб».

Также Карпин рассказал, звонит ли он футболистам с целью убедить перейти в его клуб.

«Я могу пообщаться с футболистом. Что значит упрашивать? Нормальная практика, когда тренер общается с футболистом – не только с российским, но и с зарубежным. Нормальная практика – переговорить, понять, в каком он состоянии, что он думает. Игрок интересуется, на какой позиции его видит тренер, в какой футбол играет команда», – передает слова Валерия Карпина «Матч ТВ».

Напомним, Сергеев с осени 2024 года выступает за «Крылья Советов», куда он перешел из «Зенита». В минувшем сезоне Иван отыграл 26 матчей в РПЛ за самарскую команду, где забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

Также Сергеев выступал за «Крылья» с 2020 по 2021 год. С клубом он взял Первую лигу.

Самарская команда завершила сезон на 10-м месте в таблице РПЛ с 31 очком. Московское «Динамо» стало пятым с 56 баллами.