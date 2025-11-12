Карпин планирует проработать тренером до 60 лет

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, до какого возраста планирует продолжать тренерскую деятельность.

«Ничего не должно произойти для завершения тренерской карьеры, может все в любой момент наступить. Я себе срок отмериваю – до 60 лет», – приводит слова Карпина ТАСС.

Напомним, Карпин работает в качестве наставника национальной команды с 2021 года. Летом 2025 года он возглавил «Динамо».

В рамках товарищеских встреч сборная России по футболу сыграет сегодня, 12 ноября, против команды Перу. Начало встречи – в 20:00 мск. А 15 ноября подопечные Карпина проведут матч против сборной Чили. Начало – в 18:00 мск.

По итогам 15 игр сезона 2025/26 РПЛ «Динамо» находятся на 10-м месте в таблице с 17 очками. Ближайший матч москвичи спроведут у себя дома против махачкалинского «Динамо». Время начала матча – в 17:30 мск.