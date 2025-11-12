news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 ноября 2025 15:11

Карпин планирует проработать тренером до 60 лет

Читайте нас в
Телеграм
Карпин планирует проработать тренером до 60 лет

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, до какого возраста планирует продолжать тренерскую деятельность.

«Ничего не должно произойти для завершения тренерской карьеры, может все в любой момент наступить. Я себе срок отмериваю – до 60 лет», – приводит слова Карпина ТАСС.

Напомним, Карпин работает в качестве наставника национальной команды с 2021 года. Летом 2025 года он возглавил «Динамо».

В рамках товарищеских встреч сборная России по футболу сыграет сегодня, 12 ноября, против команды Перу. Начало встречи – в 20:00 мск. А 15 ноября подопечные Карпина проведут матч против сборной Чили. Начало – в 18:00 мск.

По итогам 15 игр сезона 2025/26 РПЛ «Динамо» находятся на 10-м месте в таблице с 17 очками. Ближайший матч москвичи спроведут у себя дома против махачкалинского «Динамо». Время начала матча – в 17:30 мск.

#премьер-лига #фк динамо #валерий карпин #футбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

11 ноября 2025
Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

11 ноября 2025