Карпин объяснил, почему Глушенков не вызван в сборную России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в списке вызванных на ноябрьские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой. По словам тренера, причиной стали дисциплинарные моменты, а не игровые качества футболиста.

«Есть моменты дисциплинарного характера, которые не устраивают тренерский штаб. Мы с Максимом поговорили, объяснили ситуацию. Это не значит, что для него закрыта дверь в сборную. Всё зависит от него самого», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Глушенков сам попросил не вызывать его на этот сбор, однако Карпин опроверг эту информацию, подчеркнув, что решение было принято тренерским штабом.

Напомним, что Глушенков является лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне — на его счету 10 голов в 13 матчах за «Зенит». Сборная России сыграет с Узбекистаном 12 ноября в Ташкенте и с Венесуэлой 17 ноября в Краснодаре.