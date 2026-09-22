Карпин обратился к казанским болельщикам перед матчем сборной с Ираном
В конце сентября сборная России по футболу в Казани проведет товарищеский матч против сборной Ирана. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене».
Свое обращение к болельщикам из столицы Татарстана записал главный тренер национальной команды Валерий Карпин:
«Казань, всем привет. 29 сентября на игре с Ираном, надеюсь, мы с вами увидимся. Всех ждем на стадионе. Хотим услышать и увидеть вашу поддержку», – сказал Карпин в видеоролике.
Игра России и Ирана пройдет в Казани 29 сентября.