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На главную ТИ-Спорт 22 сентября 2026 09:55

Карпин обратился к казанским болельщикам перед матчем сборной с Ираном

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Карпин обратился к казанским болельщикам перед матчем сборной с Ираном
Фото: rfs.ru

В конце сентября сборная России по футболу в Казани проведет товарищеский матч против сборной Ирана. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене».

Свое обращение к болельщикам из столицы Татарстана записал главный тренер национальной команды Валерий Карпин:

«Казань, всем привет. 29 сентября на игре с Ираном, надеюсь, мы с вами увидимся. Всех ждем на стадионе. Хотим услышать и увидеть вашу поддержку», – сказал Карпин в видеоролике.

Игра России и Ирана пройдет в Казани 29 сентября.

#валерий карпин #сборная России по футболу
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