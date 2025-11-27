Карпин о совмещении работы в «Динамо» и сборной России: Свои силы я переоценил

Фото: fcdynamo.ru

Главный тренер сборной России Валерий Карпин предположил, что переоценил свои возможности, когда согласился одновременно совмещать две должности в роли наставника московского «Динамо» и в национальной команде.

«Всё в жизни меняется. Я тоже думал, когда ушёл из «Ростова», что никогда в жизни не буду совмещать. А в итоге решил совместить. Ошибка ли это? Возможно. Все люди ошибаются. Бывает. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если бы я ничего не делал, я бы не ошибался. Наверное, свои силы я переоценил. Честно говорю — думал, что будет проще», – приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо», мотивируя свое решением тем, что хочет полностью сосредоточиться на основной работе со сборной командой страны.

По итогам 16 игр «Динамо» находится на 9 месте турнирной таблицы РПЛ с 20 очками.