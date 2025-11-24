Карпин о Симоняне: Он был великим человеком. Мне посчастливилось работать с ним

Фото: rfs.ru

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил соболезнования в связи с утратой легенды российского футбола Никиты Симоняна, который ушел на 99 году жизни вчера, 23 ноября. Об этом он написал у себя в телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким легенды «Спартака».

«Никита Палыч был великим человеком. Мне посчастливилось работать и общаться с ним. Мы часто виделись и разговаривали о футболе. Казалось, что так было всегда и будет ещё долгое время. Вчера же вместе с ним ушла целая эпоха. Это большая потеря не только для футбола, для всей страны. Никита Павлович был примером профессионализма, мудрости и благородства. Мои соболезнования родным! Светлая память», – написал Карпин у себя в соцсетях.

Никита Симонян был единственным из участников чемпионов Олимпиады-1956, кто оставался жив до наших дней. Он являлся игроком сборной СССР, московского «Спартака», в составе которого становился лучшим бомбардиром (160 голов). Также Симонян выступал за ереванский «Арарат» и одесский «Черноморец» вплоть до 1985 года. После окончания футбольной карьеры Никита Симонян был футбольным функционером и вице-президентом РФС.