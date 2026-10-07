Карпин назвал причину, по которой Россия не смогла одолеть Нигерию, ведя в счете

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью с Нигерией (3:3) в товарищеском матче в Нижнем Новгороде, где его команда вела со счетом 3:1, но упустила победу в концовке. По словам специалиста, причиной стали не тактические перестановки соперника, а невнимательность его собственных игроков в обороне.

«Почему не выиграли – так правильнее. "Дожимать" надо, когда счет 1:1. Не выиграли, потому что невнимательно сыграли в нескольких эпизодах», – цитирует Карпина официальный сайт РФС.

Тренер также отреагировал на слова коллеги из Нигерии Эрика Шелля о том, что африканская команда совершила тактические перестановки в перерыве, на которые Россия не нашла ответа. «Какие тактические перестановки? Выпустил других игроков – и всё. Какие еще тактические перестановки там были?» – парировал Карпин.

Комментируя три пропущенных мяча – впервые за время его работы в сборной, – Карпин назвал это «несчастным случаем». «Первый гол – понятно, что произошло. В эпизоде с третьим голом вообще всё получилось довольно странно», – добавил он .

Несмотря на упущенное преимущество, Карпин позитивно оценил итоги сбора в целом. «Счет 3:3 не должен никого сбивать с толку. Сегодня был один из лучших наших матчей», – заявил тренер.