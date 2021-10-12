КАРО.Арт представляет прокат фильма Ксении Зуевой «Вмешательство» в городах сети КАРО

С 14 октября проект КАРО.Арт представляет прокат фильма «Вмешательство» Ксении Зуевой в кинотеатрах «КАРО» в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Самаре. Билеты и расписание сеансов уже на сайте.

В ролях: Аня Чиповская, Ксения Раппопорт, Павел Попов, Андрис Кейшс, Иван И.Твердовский, Наталья Павленкова, Дарья Екамасова, Михаил Негин и Саджида Попова.

Маша — молодая девушка, живущая на окраине города в крайне неблагополучной семье. Она существует в своей реальности, где заботится о бабушке и младшем брате, мечтает о семье со своим молодым человеком, мучительно нуждается в тепле, любви и заботе. Она живет и ничего не знает о своем тяжелом заболевании. Ее жизнь круто меняется после встречи с кардиохирургом Матвеем Сергеевичем, спасшим ей жизнь.

Картина — участник конкурсной программы фестиваля «Кинотавр-2020».

КАРО.Арт — это специальный проект сети кинотеатров «КАРО» с уникальной репертуарной политикой: авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. КАРО.Арт дает возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат.