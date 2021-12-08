«КАРО.Арт» и Киностудия Горького проведут в Казани ретроспективу Александра Роу

В декабре этого года сеть кинотеатров «КАРО» организует в Казани и других городах присутствия ретроспективу любимых поколениями фильмов-сказок Александра Роу. Она продлится вплоть до апреля будущего года, картины предоставлены Киностудией имени М. Горького.

Уже 23 декабря начнутся показы знаменитого на весь мир фильма 1965 года «Морозко». С 6 января на экраны выйдет лента «Вечера на Хуторе близ Диканьки» по мотивам произведения Гоголя. В феврале можно будет увидеть две ранние фантастические истории Александра Роу со звездным советским актером Сергеем Столяровым: с 3-го числа — «Василису прекрасную», а с 17-го — «Кащея бессмертного».

Предоставлено пресс-службой Киностудии им. М. Горького

Поучительная сказка «Королевство кривых зеркал» о приключениях Оли и Яло в зазеркалье выйдет на экраны с 3 марта, а одна из последних работ Роу «Огонь, вода и медные трубы» — с 17 марта. Завершится ретроспектива показами прославленной истории о любви вопреки всему «Варвара-краса, длинная коса», которые стартуют 14 апреля.

«Александр Роу — режиссер-сказочник эпохального масштаба. Каждая лента, вошедшая в репертуар серии показов, является важным историческим наследием всего постсоветского пространства. Я горжусь тем, что в результате сотрудничества нашего проекта „КАРО.Арт“ и Киностудии им. Горького у зрителей появится уникальная возможность посмотреть эти фильмы на большом экране с родителями, бабушками, дедушками и погрузиться в мир детства на время сеанса, а также представить шедевры Роу подрастающему поколению», — подчеркнула Майя Манерова, вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров «КАРО».

«Главный отечественный киносказочник Александр Роу был воплощением духа Киностудии им. М. Горького. Новатор в области детского кинематографа мирового уровня. Например, своими экспериментами со спецэффектами он поражал воображение лучших специалистов своего времени в этой сфере. В его фильмах невероятные костюмы, которые сохранились на киностудии. И мы с удовольствием показываем их зрителям, скоро они станут частью нового музея истории кино на Киностудии им. М. Горького в Москве. У Роу мгновенно узнаваемый стиль и киноязык. Фразы из любимых с детства сказок живут в народном языке. Увидеть их на большом экране, особенно „Морозко“ в преддверии Нового года, это настоящий подарок мечты», — заметила в свою очередь Юлиана Слащева, генеральный директор Киностудии имени М. Горького.

Расписание проката:

«Морозко» — с 23 декабря 2021 года,

«Вечера на Хуторе близ Диканьки» — с 6 января 2022 года,

«Василиса прекрасная» — с 3 февраля 2022 года,

«Кащей бессмертный» — с 17 февраля 2022 года,

«Королевство кривых зеркал» — с 3 марта 2022 года,

«Огонь, вода и медные трубы» — с 17 марта 2022 года,

«Варвара-краса, длинная коса» — с 14 апреля 2022 года.