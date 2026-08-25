Карнаухов и Шешелева: победа в Китае — как подарок в виде iPhone 18 на терабайт

Фото: fsrussia.ru

Российская спортивная пара Егор Карнаухов и Полина Шешелева одержала уверенную победу на этапе Гран-при ISU, который проходил с 20 по 22 августа.

Фигуристы набрали 191,84 балла, опередив ближайших соперников на 34,32 балла.

В интервью Первому каналу спортсмены поделились эмоциями: Карнаухов: «Я думаю, это можно сравнить с тем, когда у тебя день рождения и тебе дарят какой-то приятный подарок». Шешелева: «Прям очень приятный, который ты долго ждал». Карнаухов: «Да, там, iPhone 18, наверное. На терабайт». Шешелева: «Бордовый, на 512 мегабайт». Карнаухов:«Ни на что не намекаю, да».

Выступая в нейтральном статусе, отечественные фигуристы завоевали все четыре золота из четырех возможных.