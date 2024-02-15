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Карлсон: В России продукты в 4 раза дешевле, чем в США
Журналист США Такер Карлсон признался, что его удивил богатый ассортимент и доступные цены в магазинах РФ.
Как написал он на своей странице в соцсетях, набирая корзину, все время гадал, во сколько ему обойдется продуктовый набор.
«Мы не обращали внимание на стоимость, мы просто складывали в тележку то, что ели бы в течение недели. У меня вышло 104 американских доллара (9481 рубль), — цитирует журналиста РИА Новости.
Карлсон заявил, что за тот же набор еды в США он отдал бы в 4 раза больше. Также его порадовало наличие в российских магазинах товаров из Запада. Такер добавил, что санкции не подействовали на ассортимент продуктов в супермаркетах.
«Но все это похоже на западную продукцию: Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Gillette, Halls, Mentos. Что-то не вижу санкций, хотя откуда мне знать?» — пошутил Карлсон.
Он подчеркнул, что любой американец, посетив российский магазин, может стать настроенным против властей США, так как увидит и поймет ложь Вашингтона.
«И, кстати говоря, мы тут ничего не выдумываем», — отметил американский журналист.
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