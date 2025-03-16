Карлсон: Уважаю Путина за то, что он сохранил Россию единой страной

Я уважаю и ценю Президента РФ Владимира Путина за то, что он смог сохранить Россию единой страной. Об этом заявил журналист из США Такер Карлсон, разговаривая со своим коллегой Клейтоном Моррисом.

Ранее в беседе Моррис сказал Карлсону, что Джордж Сорос (сторонник теории «Открытого общества»*) хочет дестабилизировать ситуацию в России, чтобы ее развалить.

«За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной», - ответил на такое заявление Карлсон (перевод по РИА Новости).

Он добавил, что Москва имеет много ядерного оружия. Причем у России «ядерки» больше, чем у любой другой страны в мире.

*в России «Открытое общество» и «Открытое общество - фонд содействия» признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.