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Карлсон: Путин готов к переговорам, но «не станет более открыт», если конфликт затянется
Журналист США Такер Карлсон, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, заявил, что Президент РФ Владимир Путин готов к серьезному компромиссу по Украине.
Он подчеркнул, что власти практически всех стран, включая российского лидера, в современном мире готовы находить компромисс, кроме Америки.
«Это то, что называется дипломатией», - цитирует журналиста ТАСС.
Однако Путин, со слов Карлсона, «не станет более открыт к переговорам», если конфликт затянется. При этом в данном случае РФ только укрепит свои позиции, поэтому журналист призывает Запад задуматься.
Он также отметил, что возможности РФ в сфере промышленности оказались шире, чем думали европейцы с американцами. Россия легко производит ракеты и артиллерийские снаряды, чего нельзя сказать про НАТО, говорит Карлсон.
Еще он рассказал, что слышал разговор должностных лиц США по поводу возврата Крыма Украине.
«Не надо поучать Россию <...> Это безумие,» - прокомментировал Карлсон услышанное.
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