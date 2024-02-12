Карлсон: Путин готов к переговорам, но «не станет более открыт», если конфликт затянется

Журналист США Такер Карлсон, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, заявил, что Президент РФ Владимир Путин готов к серьезному компромиссу по Украине.

Он подчеркнул, что власти практически всех стран, включая российского лидера, в современном мире готовы находить компромисс, кроме Америки.

«Это то, что называется дипломатией», - цитирует журналиста ТАСС.

Однако Путин, со слов Карлсона, «не станет более открыт к переговорам», если конфликт затянется. При этом в данном случае РФ только укрепит свои позиции, поэтому журналист призывает Запад задуматься.

Он также отметил, что возможности РФ в сфере промышленности оказались шире, чем думали европейцы с американцами. Россия легко производит ракеты и артиллерийские снаряды, чего нельзя сказать про НАТО, говорит Карлсон.

Еще он рассказал, что слышал разговор должностных лиц США по поводу возврата Крыма Украине.

«Не надо поучать Россию <...> Это безумие,» - прокомментировал Карлсон услышанное.