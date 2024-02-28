Карлсон обвинил власти США в сливе информации о его встрече со Сноуденом

Правительство США слило информацию о встрече Такера Карлсона в России с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. При этом данные были слиты вопреки интересам интервьюера. Такое обвинение американский журналист предъявил властям в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману, пишет ТАСС.

По словам Карлсона, Сноуден лично попросил его не анонсировать встречу. Однако о ней узнали через американский интернет-ресурс Semafor. А портал же получил эти данные от разведведомств США, рассказал журналист.

Интересно, что Semafor сообщил о встрече Карлсона со Сноуденом еще во время его пребывания в Москве. Портал также рассказал о встрече бывшего сотрудника Fox News с американкой Тарой Рид – экс-помощницей Джо Байдена, обвинявшей действующего президента Америки в сексуальных домогательствах. Как писали на портале, Такер говорил со Сноуденом несколько часов, но беседа не была предназначена для программы Карлсона.

Отметим, что Сноуден в 2013 году предал огласке секретные сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров лидеров других государств. Сноудена начали преследовать и тот в мае 2013-го сбежал в Гонконг. Потом он жил в отеле, а позже в квартирах клиентов канадского юриста Роберта Тиббо. 23 июня того же года Сноуден рейсом «Аэрофлота» вылетел в Москву.

1 августа 2014 года Сноуден получил вид на жительство в России на три года, а в октябре того же года — бессрочный вид на жительство в РФ. В декабре 2022 года Сноудену выдали паспорт гражданина Российской Федерации.