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Карлсон назвал власти США «дурацкими сумасшедшими» за предложение ударить по Ирану
Американский журналист Такер Карлсон усомнился в адекватности сенаторов США, выступивших с предложением о тайной операции в Иране. В ответ на атаки против военнослужащих Штатов Вашнгтон планирует удары по объектам на территории страны.
«Дурацкие сумасшедшие», — написал он в своих соцсетях комментарий на публикации сенаторов от штатов Техас и Южная Каролина.
Так, сенатор Линдси Грэм призвал «ударить сильно» по Тегерану, а Джон Корнин — подвергнуть весь Иран бомбардировкам.
Напомним, что накануне, 28 января, Центральное командование ВС США объявило об атаке БПЛА, принадлежащего проиранским группам, на американских военных в Сирии. В результате трое военнослужащих погибли, еще 34 были ранены.
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