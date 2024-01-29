Карлсон назвал власти США «дурацкими сумасшедшими» за предложение ударить по Ирану

Американский журналист Такер Карлсон усомнился в адекватности сенаторов США, выступивших с предложением о тайной операции в Иране. В ответ на атаки против военнослужащих Штатов Вашнгтон планирует удары по объектам на территории страны.

«Дурацкие сумасшедшие», — написал он в своих соцсетях комментарий на публикации сенаторов от штатов Техас и Южная Каролина.

Так, сенатор Линдси Грэм призвал «ударить сильно» по Тегерану, а Джон Корнин — подвергнуть весь Иран бомбардировкам.

Напомним, что накануне, 28 января, Центральное командование ВС США объявило об атаке БПЛА, принадлежащего проиранским группам, на американских военных в Сирии. В результате трое военнослужащих погибли, еще 34 были ранены.