news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 18 марта 2025 13:53

Карлсон назвал идиотами американских политиков после их слов о России

Читайте нас в
Телеграм

Журналист из США Такер Карлсон назвал идиотами американских политиков, которые сравнили Россию с «бензоколонкой с ядерным оружием». По его словам, ранее такие заявления делал экс-сенатор Джон Маккейн.

Тем, кто разделяет идеи Маккейна, Карлсон предложил читать произведения Льва Толстого.

«Бензоколонка с ядерным оружием». Серьезно? Вы вообще читали Толстого? Вы там когда-нибудь были? Вам может не нравиться Россия, но называть ее бензоколонкой? Да вы просто идиот», – сказал Карлсон, чьи слова приводит RT.

Американский журналист подчеркнул, что он не хочет жить в стране, где ущемляют спортсменов только из-за славянской фамилии.

#Такер Карлсон #США #Россия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Не наши попутчики»: Минниханов отчитал Леонова и Волынец на заседании «Движения первых»

«Не наши попутчики»: Минниханов отчитал Леонова и Волынец на заседании «Движения первых»

17 марта 2025
Ночь Предопределения: когда она наступит и как ее провести

Ночь Предопределения: когда она наступит и как ее провести

17 марта 2025