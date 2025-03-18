Карлсон назвал идиотами американских политиков после их слов о России

Журналист из США Такер Карлсон назвал идиотами американских политиков, которые сравнили Россию с «бензоколонкой с ядерным оружием». По его словам, ранее такие заявления делал экс-сенатор Джон Маккейн.

Тем, кто разделяет идеи Маккейна, Карлсон предложил читать произведения Льва Толстого.

«Бензоколонка с ядерным оружием». Серьезно? Вы вообще читали Толстого? Вы там когда-нибудь были? Вам может не нравиться Россия, но называть ее бензоколонкой? Да вы просто идиот», – сказал Карлсон, чьи слова приводит RT.

Американский журналист подчеркнул, что он не хочет жить в стране, где ущемляют спортсменов только из-за славянской фамилии.