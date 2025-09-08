Карлос Алькарас стал чемпионом US Open, обыграв Янника Синнера

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом US Open-2025. Встреча в Нью-Йорке против итальянского спортсмена Янника Синнера завершилась в пользу Алькараса со счетом 3:1 (6:2, 3:6, 6:1, 6:4).

Игра длилась 2 часа 42 минуты. В ней Алькарас 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Синнера два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

Отметим, что благодаря победе на US Open Алькарас перейдет на первое место в рейтинге АТР.