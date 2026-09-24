Карл III в браке с принцессой Дианой был влюблен в камердинера* – Чарльз Спенсер

В своих новых мемуарах Swan Song: Diana, My Sister Чарльз Спенсер рассказал о разговоре с сестрой, принцессой Дианой, который произошёл накануне её решения о разводе. По словам графа, Диана утверждала, что её супруг, нынешний король Великобритании Карл III, испытывал романтические чувства к своему камердинеру*.

Как вспоминает Спенсер, сестра сообщила ему о намерении расторгнуть брак. Он, в свою очередь, попытался отговорить её от поспешного решения и предложил всё тщательно обдумать. В ответ Диана, объясняя причины своего желания развестись, сказала: «Мой муж влюблён в своего камердинера».

При этом Спенсер не раскрывает, кого именно Диана подразумевала под камердинером. Некоторые британские и американские издания связывают эту историю с давними слухами о Майкле Фосетте, одном из приближённых помощников Карла. Однако в своих мемуарах сам Чарльз Спенсер не утверждает, что речь шла именно о Фосетте, и не называет его предполагаемым объектом симпатии принца.

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