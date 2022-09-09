Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании 10 сентября

Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу. Об этом пишет газета The Times, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что провозглашение произойдет на день раньше. В статье пишется, что 9 сентября новый король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал, где накануне скончалась Елизавета II.

Несмотря на то, что официальное провозглашение еще не прошло, принц Чарльз стал королем и главой государства в тот момент, когда умерла его мать. 8 сентября в стране был объявлен национальный траур из-за кончины королевы.

Сегодня, в 20 часов по московскому времени, в эфир выйдет первая телевизионная речь Карла III.