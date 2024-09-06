Карисалов: При поддержке Рустама Минниханова начинаем пилотировать проект «Теплая страна»

В Татарстане СИБУР начинает пилотировать проект «Теплая страна». Об этом председатель правления холдинга Михаил Карисалов заявил в интервью РБК на полях Восточного экономического форума.

Говоря о применении полимеров в различных отраслях экономики, Карисалов привел в пример внедрение новых материалов в сфере строительства и ЖКХ.

«В Татарстане мы начинаем пилотировать проект «Теплая страна». Он развивается по инициативе нашей компании при поддержке руководителя региона Рустама Нургалиевича Минниханова. Его смысл его в том, чтобы существенно увеличить возможности по теплосбережению при строительстве», — заявил предправления СИБУРа.

Впервые о проработке пилотного проекта по внедрению полимерных решений в сфере строительства и ЖКХ стало известно в августе 2024 года. Тогда на Татарстанском нефтегазохимическом форуме член правления СИБУРа Игорь Климов рассказал Раису РТ об эффектах от внедрения этой практики в республике. По его оценкам, на горизонте 25 лет это может дать порядка 500 млрд рублей денежного эффекта при затратах на модернизацию в 300 млрд рублей — за счет сокращения потребления.

Климов подчеркнул, что увеличение темпов замены сетей ЖКХ и утепление домов в рамках программы капитального ремонта могут позволить устранить экономические потери ветхой инфраструктуры. Новый Национальный проект «Инфраструктура для жизни» будет также этому способствовать.

Член правления СИБУРа привел статистику: 28% выбросов CO2 приходятся на обслуживание зданий и ЖКХ. 3,3 млн тонн в год могут быть компенсированы за счет мероприятий по модернизации сетей ЖКХ и утепления домов с применением полимерных решений.

Напомним, в июне 2024 года ДОМ.РФ и компания СИБУР подписали соглашение о реализации ряда совместных проектов в сфере жилищного и инфраструктурного строительства, направленных на сокращение выбросов парниковых газов.

По итогам 2023 года в России отмечается рост потребления базовых полимеров по всем ключевым отраслям. Сейчас в строительстве и ЖКХ использование таких решений не превышает 40%, тогда как в Европе этот показатель составляет 85%. Например, в строительстве жилья широко применяется пенополистирол как утеплитель для стен, полов и кровель. Он сокращает выбросы парниковых газов от эксплуатации зданий на 70%. Пенополистирольные плиты применяются в дорожном строительстве для создания насыпей на слабых грунтах, в качестве теплоизоляционного материала на автомобильных, железных дорогах, взлётных полосах. Использование полимерных труб уменьшает углеродный след коммуникаций по всей цепочке их жизненного цикла: от производства до эксплуатации.