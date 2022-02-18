Каримов: Татарстан в 2021 году установил рекорд по росту промпроизводства

Предприятия и организации Татарстана отгрузили товары и выполнили услуги в 2021 году на сумму больше, чем 4 трлн рублей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Татарстан Альберт Каримов на итоговом заседании ведомства.

Он отметил, что индекс промышленного производства в прошлом году на 8,5% больше, чем в 2020 году. Каримов добавил, что такой результат отчасти был достигнут на эффекте «низкой базы» 2020 года, когда снижалось производство. Однако объемы производства на 4,8% превысили и итог допандемийного 2019 года.

«Это большой труд и большой вклад всех трудовых коллективов и руководителей предприятий в достижении этого результата. Мы посмотрели статистику – начиная с 1992 года такого индекса промышленного производства в Республике Татарстан еще не было», – подчеркнул министр.