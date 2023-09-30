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Каримов: Машиностроение Татарстана смогло быстро перестроить свою работу в 2022 году
Машиностроительная отрасль в 2022 году доказала, что может быстро перестроить свою работу и подход к труду. Среди вызовов, стоящих перед ней в настоящем, не стоят вопросы нехватки рабочих мест и сбыта продукции. Наоборот, она нуждается в притоке новых трудовых кадров, расширении мощностей, заявил в Органном зале Набережных Челнов замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.
Вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым он находится в городе, чтобы поздравить машиностроителей с профессиональным праздником.
«Я бы хотел искренне поздравить вас с профессиональным праздником от имени Минпромторга России и от себя лично, поскольку вдвойне приятно и почетно находиться в Татарстане, где физически ощущаешь энергию родной земли, где находишься в кругу друзей и товарищей и где машиностроение является хребтом экономики», — обратился он к собравшимся.
Каримов отметил, что в республике многое делается для развития производств и подготовки кадров. «Благодаря этому и благодаря созданной в республике атмосфере, современной инфраструктуре есть уверенность, что многотысячные трудовые коллективы смогут справиться с любыми сложными вызовами», — уверен заместитель министра.
В заключение он вручил удостоверение и нагрудной знак звания «Почетный судостроитель» генеральному директору АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренату Мистахову.
Роль машиностроительного комплекса и важность подготовки молодых специалистов не раз подчеркивал Президент России Владимир Путин. Так, обращаясь к участникам форума «Инженеры будущего», он заявил: «Машиностроительный комплекс играет ключевую роль для отечественной промышленности, нашей экономики в целом. Его развитие, раскрытие мощного научного, технологического потенциала являются безусловным приоритетом. К решению этих задач очень важно привлечь талантливую молодёжь – учёных, инженеров и конструкторов, бизнесменов, студентов и аспирантов, задействовать их энтузиазм, инициативность, стремление добиваться высоких результатов в труде и внести личный вклад в достижение стоящих перед отраслью целей».
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