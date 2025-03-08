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Культура 8 марта 2025 11:20

Карикатуры Сергея Соколова и фельетон о рыбаках: вышел мартовский номер «Чаяна»

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Карикатуры Сергея Соколова и фельетон о рыбаках: вышел мартовский номер «Чаяна»
Обложка нового номера журнала «Чаян»

Вышел очередной мартовский номер татарстанского сатирического журнала «Чаян».

Традиционно в издании публикуется много карикатур – до 50 работ этого жанра в одном номере. Как правило, среди их авторов – представители не только Татарстана, но и других регионов России. А наиболее интересные карикатуристы удостаиваются вернисажа на страницах журнала.

На этот раз читателям «Чаяна» представили произведения уральского карикатуриста Сергея Соколова. Его работы «отличаются неповторимым стилем, особым взглядом на окружающую действительность и, конечно, смешными персонажами».

Кроме того, новый номер включает фельетон «По тонкому льду», посвященный «безбашенным рыбакам-экстремалам», дорожные шутки в «Смехосмотре», эпистолярные крики души в «Чаяновской почте» и нестареющий журнальный юмор, представленный в рубрике «Смех сквозь годы».

Помимо этого, в новом «Чаяне» присутствуют чаянворд, игротека и загадочный уголок.

#журнал Чаян
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