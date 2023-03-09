Кариевский театр выпустил комедию к юбилею Ильфата Камалиева

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В Татарском ТЮЗе имени Габдуллы Кариева отметили 50-летний юбилей народного артиста Татарстана Ильфата Камалиева, выпустив специально написанную к этой дате комедию «Җырлап яшик» («С песней по жизни»). Автор пьесы — журналист, главный редактор татарской редакции «Татар-информа» Рамис Латыпов. После спектакля коллектив театра и зрители поздравили юбиляра.

«Ильфат Камалиев — это тот случай, когда человек действительно всю жизнь посвятил творчеству. Его очень любят и сцена, и телеэкран. Новая роль, новый спектакль — что еще нужно артисту. Конечно, нужны аплодисменты! Камалиевы — театральная семья. С Энже они прекрасная пара. Дочь Илюса также выбрала театральную стезю. В будущем появится династия Камалиевых», — сказала заместитель главы исполкома Казани Гузель Сагитова, поздравляя юбиляра со сцены.

Фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Ильфат сегодня сделал большой подарок милым дамам. Я прекрасно отдохнула», — напомнила о Международном женском дне генеральный директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. «Ильфат на сцене может быть таким разным. А в жизни — скромный, деликатный. Ты очень искренний, светлый человек, я тобой восхищаюсь», — добавила она.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

От имени коллег — артистов театра имени Галиасгара Камала юбиляра поздравил заслуженный артист Татарстана Олег Фазулзянов, который также пришел на праздник в качестве родственника жены Камалиева Энже.

«Спасибо за уважительное и доброе отношение к нашей семье. Ваш гостеприимный дом всегда полон людей. Желаю сохранить хорошие родственные отношения и в будущем», — подчеркнул артист.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Ильфата Камалеева с юбилеем также поздравили директор Дома актеров Эльмира Фатхуллина, представители Тинчуринского театра и Казанского ТЮЗа, татарский драматург Радиф Сагди.

Главный режиссер Кариевского театра Ренат Аюпов назвал Ильфата Камалиева «жемчужиной» театральной труппы. «Это очень важные, трогательные моменты. Спектакль о сохранении семьи. Твоя мама Фатима апа, отец Дамир абый были бы счастливы, увидев тебя сейчас, зная, что ты стал народным артистом Татарстана. Спасибо родителям за такое воспитание. Горжусь тем, что ты такое сокровище нашего театра», — отметил Аюпов.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Красивая театральная традиция — выпускать целые спектакли к юбилеям. Спасибо за это главному режиссеру театра Ренату Аюпову. Наши артисты готовили этот спектакль с особым волнением», — заметила директор Кариевского театра Луиза Шарова, пожелав юбиляру успехов в творчестве.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Сегодня Рамис Латыпов как автор дебютировал на нашей сцене. Пусть наше сотрудничество не ограничится одним спектаклем», — пожелала она, напомнив, что пьеса была создана к юбилею Ильфата Камалиева и главная роль писалась специально для него.