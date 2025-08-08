Карен Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто Бену Шелтону

Российский теннисист Карен Хачанов уступил в финале «Мастерса» в Торонто американскому спортсмену Бену Шелтону.

Встреча завершилась в трех сетах победой Шелтона – 2:1 (7:6, 4:6, 6:7).

«Я сыграл шесть часов тенниса за последние два дня. Честно говоря, я немного устал. Прежде всего хочу поздравить Бена и вашу команду. Я помню, как три или четыре года назад в Цинциннати разговаривал с твоим отцом, когда вы получили уайлд-кард. Вы тогда играли в колледже. Я сказал ему: «Слушай, ты обыграл Каспара Рууда. Тебе стоит попробовать профессиональный теннис». Честно говоря, ему следовало бы меня послушать. Ты уже достиг больших успехов: вошел в топ-10, выиграл свой первый «Мастерс». Я желаю тебе всего наилучшего. Ты один из самых приятных парней на этом туре. У тебя замечательная семья, вы вежливы, образованы… Твой отец, мать, вся ваша семья… Поздравляю», – сказал Хачанов в интервью на корте.