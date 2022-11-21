Кардиохирург БСМП стал исполняющим обязанности главного врача Тукаевской ЦРБ

Исполняющим обязанности главного врача Тукаевской центральной районной больницы назначили 38-летнего Мансура Потеева. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Мансур Потеев родился в Камском Устье, образование получил на лечебном факультете в Астрахани.

Потеев окончил интернатуру по общей хирургии в челнинской пятой больнице. А ординатуру прошёл в Москве в отделении хирургии аорты и ее ветвей центра хирургии имени Петровского.

В 2010 году Мансур Потеев устроился сосудистым хирургом в Больницу скорой медицинской помощи Автограда, с 2011 работал в БСМП врачом кардиохирургом.

Теперь Мансуру Алиевичу предстоит возглавить Тукаевскую ЦРБ.