Кардиолог заявил, что Covid-19 может привести к заметному изменению давления

Перенесший коронавирус Covid-19 человек может столкнуться с самыми разными осложнениями, среди которых одним из самых опасных является «дезадаптация» артериального давления. Об этом рассказал руководитель временного Covid-стационара «РЖД-Медицина» — кардиолог Заурбек Шугушев, передает радио Sputnik.

«<…> наступает, в частности, дисрегуляция, дезадаптация артериального давления. Люди, у которых было высоченное давление, выписываются из Covid-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое», — констатировал врач.

Шугушев напомнил, что артериальное давление называют «немым убийцей». Если при постковидном синдроме давление у пациента вместо привычных 140 поднимается до 160–180, он «из нормотоника, то есть человека с нормальным артериальным давлением, переходит в категорию злостных гипертоников», пояснил он.

«Высокое артериальное давление потихоньку приводит к дисфункции сосудистой стенки — эндотелия. Раньше это занимало годы, а при постковиде это может занимать недели. Очень часто это более злостная гипертония <…>. Возрастает риск инфаркта или инсульта», — подчеркнул специалист.

В связи с этим Заурбек Шугушев заметил, что вакцинация помогает легче перенести атаку коронавируса и избежать тяжелых последствий для организма. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал жителей России прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.