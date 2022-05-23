Кардиолог: Сердечно-сосудистые осложнения от Covid появляются и через год после болезни

Новые патологии сердечно-сосудистой системы могут проявиться у человека, переболевшего ковидом, даже через год после выздоровления. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный кардиолог РТ Зульфия Ким.

«Совершенно ошибочно предполагать, что осложнения дебютируют и проявляются именно в период инфекционного процесса или в период госпитализации. К сожалению, проявиться патология может и в постковидный период», – отметила спикер.

По ее словам, от 5 до 10% новых сердечно-сосудистых заболеваний проявляются в период 3-6 месяцев после перенесенного заболевания.

«Самым распространенным проявлением осложнения от ковида является новая артериальная гипертония. Что нужно в этом случае делать? Никакого самолечения, никакой надежды, что это само пройдет. В любом случае нужно обратиться к врачу», – заключила Зульфия Ким.