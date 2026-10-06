Кардиолог рассказала о трех простых правилах для сохранения здоровья сердца

Кардиолог Ольга Дворина в разговоре с «Радио 1» рассказала, что на здоровье сердца влияют холестерин, спорт и стресс.

По словам эксперта, холестерин безусловно нужен организму.

«Он входит в клеточную мембрану. У нас все гормоны – тестостерон и прогестерон – синтезируются с участием холестерина», – сказала Дворина.

Проблемы начинаются, когда холестерина становится слишком много и развивается непроходимость сосудов и появляется риск ускоренного развития ишемической болезни сердца. Если атеросклеротические бляшки начинают закрывать сосуды, процесс нужно остановить. В этом помогает не столько отказ от жиров, сколько смена пищевых привычек. Тем не менее, по словам врача, бляшки растут годами и рассасываются так же медленно.

«Холестерин повышают не столько жиры, сколько углеводы. 400 г овощей и фруктов в день – это прекрасная клетчатка, которая блокирует всасывание холестерина в кишечнике», – рассказала Дворина.

Говоря о спорте, эксперт отметила, что нагрузки не должны причинять дискомфорт. Впадать в фанатизм не надо, но и лежать обездвиженным в постели тоже не вариант, отмечает кардиолог.

Особо опасными для сердца она назвала хронические стрессовые ситуации.

«Когда человек с нежеланием идет на работу, с ужасом уходит с работы, приходит в семью, где тоже не получает никакой поддержки, он все время находится в постоянном выбросе кортизола. Идет повышение давления, сужение стенок сосудов, кальцинирование сосудов. Более того, стресс может вызвать инфаркт даже без атеросклеротических бляшек», – подытожила Ольга Дворина.