Кардиолог предостерег больных гипертонией от пауз в лечении

Людям, страдающим гипертонией, ни в коем случае нельзя прерывать курс употребления лекарственных препаратов. Об этом заявила главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер. По ее словам, нередко больные годами глушат головную боль, «сбивают» давление при первых симптомах и бросают лечение, как только цифры приходят в норму. Врач утверждает, что подобное поведение чревато серьезными последствиями.

«Это постоянное лечение. Бояться его не нужно. Это так же, как люди встают утром, чистят зубы, бреются. Лекарства, которые мы сейчас используем, безопасны.<...> Представьте себе инсульт или инфаркт. Если не смерть, то жизнь в инвалидности. Потеряешь намного больше. Бездействие — это плохо, надо реально смотреть на риск», — сказала Глезер в беседе с «Радио 1».

Эксперт утверждает: принимать препараты от гипертонии каждый день — это не слабость, а разумный контроль, который позволяет сохранить подвижность, ясность ума и саму жизнь.