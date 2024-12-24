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Общество 24 декабря 2024 13:34

Кардиограммы татарстанцев будет анализировать в том числе искусственный интеллект

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С нового года в Татарстане заработает мониторинг ЭКГ жителей с помощью искусственного интеллекта. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

«В первых числах января стартует кардиологический мониторинг – это модуль в информационной системе, который позволит с привлечением искусственного интеллекта четко фильтровать все электрокардиограммы, которые поступают от любой медицинской организации: начиная от ФАПа, заканчивая крупными больницами», – отметил руководитель ведомства.

Искусственный интеллект будет проводить анализ ЭКГ на предмет выявления патологий. Помимо этого, он также займется обработкой лабораторных данных, изучением анамнеза пациента и генетической информации. Это позволит системе обнаружить потенциальные риски, способные в ближайшем будущем спровоцировать инсульт или инфаркт.

#Здоровье #кардиология
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