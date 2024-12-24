Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кардиограммы татарстанцев будет анализировать в том числе искусственный интеллект
С нового года в Татарстане заработает мониторинг ЭКГ жителей с помощью искусственного интеллекта. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.
«В первых числах января стартует кардиологический мониторинг – это модуль в информационной системе, который позволит с привлечением искусственного интеллекта четко фильтровать все электрокардиограммы, которые поступают от любой медицинской организации: начиная от ФАПа, заканчивая крупными больницами», – отметил руководитель ведомства.
Искусственный интеллект будет проводить анализ ЭКГ на предмет выявления патологий. Помимо этого, он также займется обработкой лабораторных данных, изучением анамнеза пациента и генетической информации. Это позволит системе обнаружить потенциальные риски, способные в ближайшем будущем спровоцировать инсульт или инфаркт.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»