Кардиограммы татарстанцев будет анализировать в том числе искусственный интеллект

С нового года в Татарстане заработает мониторинг ЭКГ жителей с помощью искусственного интеллекта. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

«В первых числах января стартует кардиологический мониторинг – это модуль в информационной системе, который позволит с привлечением искусственного интеллекта четко фильтровать все электрокардиограммы, которые поступают от любой медицинской организации: начиная от ФАПа, заканчивая крупными больницами», – отметил руководитель ведомства.

Искусственный интеллект будет проводить анализ ЭКГ на предмет выявления патологий. Помимо этого, он также займется обработкой лабораторных данных, изучением анамнеза пациента и генетической информации. Это позволит системе обнаружить потенциальные риски, способные в ближайшем будущем спровоцировать инсульт или инфаркт.