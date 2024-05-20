Каравон в селе Никольское: бесплатные игры, мастер-классы и катание на 8-метровой ладье

Русский народный праздник «Каравон» отметят в этом году в селе Русское Никольское Лаишевского района Татарстана 26 мая. Праздничные гулянья начнутся с 10 часов утра и продолжатся обширной программой для детей и взрослых, которая продлится до 20 часов. Причем для желающих пробыть на Каравоне не весь день, а лишь его часть, в этом году будут организованы дополнительные автобусные рейсы из Казани. Тематическая пресс-конференция, посвященная предстоящему празднику, прошла в «Татар-информе».

«Традиционно череду, плеяду наших национальных праздников мы открываем народным праздником „Каравон”. В XVI веке он отмечался как престольный праздник — день святителя и чудотворца Николая, потом постепенно превратился в массовые народные игрища и сохранился только в этом селе Русское Никольское под Казанью. Наша с вами задача, задача Русского национально-культурного объединения — сохранить эти корни, довести до наших детей, до нашей молодежи те уникальные традиции. В целом народные праздники — лучший инструмент для этого. Министерство культуры Республики Татарстан приглашает всех гостей и жителей республики, туристов посетить этот замечательный праздник и получить реальное удовольствие от соприкосновения с прекрасной русской народной культурой», — заявил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Развлекать гостей будут, конечно, же ярмарка и около 20 площадок: «Город мастеров-ремесленников», «Городок старинных русских аттракционов Закрутиха», «Кузнечный двор», «Ярмарочная сцена», «Зеленая поляна», «Хороводная поляна», «Русская национальная кухня» и другие. Песнями публику будут завлекать фолк-группа «Отава Ё» и Татьяна Куртукова, Нерехтский рожечный хор, Валентина и Степан Нестеровы — создатели и участники московской группы «Сокол», фолк-группа «Живаго», фолк-группа «Медвежий угол».

«В этом году мы постарались шагнуть гораздо дальше, чем даже в прошлом году (когда Каравон отмечал свое 20-летие — прим. Т-и). Появился ряд новшеств. Будет площадка традиционных настольных русских игр — как исторических, которые бытовали в России 100–200 лет назад, так и их современных реинкарнаций. Игры на память, на логику, на мелкую моторику — всего порядка двух десятков игр. В прошлом году их не было вообще. Будет площадка традиционных русских подвижных игр, их тоже будет больше дюжины. И лапта, и свайка, игры с кнутами, с палками, с мячами. В таком многообразии их на Каравоне еще не было. Мы сильно расширили площадку традиционных ремесел — заготовлено порядка дюжины мастер-классов, которые будут доступны всем гостям праздника бесплатно. Это и гончарка, и старинная походная кузница, и лозоплетение, и литье, старинный печатный станок, старинный ткацкий станок и ряд других мастер-классов», — анонсировал начальник отдела культуры Лаишевского района Татарстана Павел Марьин.

Как и в прошлом году, будет работать площадка старинных русских аттракционов, воссозданных по репродукциям XIX век: круглые качели, маховые и рядовые качели, гигантские шаги, ярмарочный столб. Всего организаторы подготовили шесть больших аттракционов и малые игры.

Будет развлекать гостей и театр Петрушки. Но в этом году он разросся до целого балаганного шатра размерами 6 на 15 метров, предназначенного для 150 зрителей. В нем целый день будут идти представления, а также лекции об истории театра Петрушки в России и мастер-классы.

«Еще одно новшество — русская кухня. В этом году мы пригласили к сотрудничеству Максима Сырникова, Олега Ольхова — известных поваров, ведущих свои телешоу. Прежде они проводили мастер-классы для ограниченного числа людей, в этом году мы подключили к ним поваров-универсалов, помощников. Мы дебютируем в русском гастрономическом дворе, где будем кормить гостей блюдами, которые мы уже и не знаем даже. Это ушное, тельное, крыя», — рассказал Марьин.

На церковной площадке будет работать школа иконописи из Самары. Единственная, по словам спикера, в России, которая показывает наглядно на практике это древнее искусство всем желающим.

«Всякий, кто хочет соприкоснуться с этим и даже научиться этому, [может попробовать]. Это, оказывается, можно сделать даже онлайн. Для нас это было большим открытием. Планируется 8-метровая парусная ладья, на которой будут гребцы, кормчие, которые смогут катать детей и их родителей, примерно дюжину пассажиров, по Никольской протоке. Она продолжительная, достаточно интересная — можно попутешествовать по окраине села. Эта часть его всегда оставалась неизвестной, поскольку ее можно увидеть только с воды», — заинтриговал Павел Марьин.

Все мастер-классы, игры и катание на ладье, акцентировал он, в этом году будут бесплатными.

Ремесленников, артистов и ведущих мастер-классов на Каравоне ожидается около двух тысяч. Только творческих коллективов из районов Татарстана, а также из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Марий Эл и Башкортостана ожидается более 200.

«По итогам праздника лучшие коллективы, десять в этом году, будут награждены сертификатами в размере 400 тыс. рублей при поддержке Раиса Республики Татарстан. На них можно будет приобрести костюмы, обновить материально-техническую базу», — подчеркнул Дамир Натфуллин.

Для удобства зрителей в этом году на Каравон из Казани организуют дополнительные дневные рейсы. Расписание обещают разместить вечером 20 мая в группе «Таткультресурсцентра» в соцсети «ВКонтакте».

«В прошлом году поступали жалобы на то, что нельзя уехать с середины праздника. В этом году решим: автобусы будут ходить ежечасно из Никольского в Казани и из Казани в Никольское. Таким образом те, кто не успел уехать на праздник с утра, смогут приехать и ближе к обеду, и после обеда, застать вечернюю программу. С проспекта Победы и с площади Тысячелетия будут отходить автобусы начиная с 8 утра, в середине дня — ежечасно. Вечером количество автобусов еще увеличится, чтобы основная масса людей могла уехать обратно в город», — обратил внимание Марьин.

Русский народный праздник «Каравон» имеет статус республиканского мероприятия. Возрожденное празднество организованно и масштабно проводится с 2003 года, в прошлом году оно отметило 20-летие. Однако у его истоков еще в 1990-е годы, подчеркнула председатель правления Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан Ирина Александровская, стояли старейшие жители села.

«Местные жители этого села — те самые бабушки, которые за 30 лет ушли в мир иной или уже не столь мобильны. Они бережно хранили в своих сундуках узнаваемый костюм села Никольского — он неповторим среди многих русских костюмов Республики Татарстан. Сейчас сохраняется традиция этого костюма. Конечно, этих бабушек тоже должен был кто-то организовать: был такой энтузиаст Сергей Трусов — руководитель ансамбля „Каравон”, его жена Светлана, которая продолжает его дело. Благодаря таким подвижникам и происходит расширение географии, узнавание этих инициатив. Но, конечно, даже этого было бы недостаточно, если бы эту инициативу не поддержали специалисты в области фольклора. Это профессор Институт культуры Нина Петровна Кузьмина, руководитель Центра русского фольклора Александр Константинович Смирнов. А также Наталья Борисовна Кондратьева, это тоже дипломированный специалист в области музыкальной этнологии, и Светлана Владимировна Первакова, в свое время — участница ансамбля „Уленшпигель”. И много других подвижников, которые способствовали расширению этой местной инициативы, что привело к тому, что первый Президент нашей республики Минтимер Шаймиев поддержал эту инициативу своим указом», — напомнила историю возрожденного Каравона Ирина Александровская.

Для тех, кто не сможет лично присутствовать на празднике Каравон в селе Русское Никольское, полезной окажется прямая трансляция праздника на сайте «Культура.РФ».