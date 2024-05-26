«Каравон – это традиция, это дух, это наша страна»

Самое большое количество игр в истории праздника

Корни Каравона уходят далеко в XVI век, а в Татарстане его вновь начали отмечать еще в 1993 году. В старину он отмечался как праздник «День святителя и чудотворца Николая». После церковной службы сельчане устраивали застолья, а затем – народные гулянья, водили хороводы.

В этом году на Каравоне гостей ожидало множество активностей, причем как для взрослых, так и для детей. Одними из самых ярких стали: «Город мастеров-ремесленников», «Городок старинных русских аттракционов «Закрутиха», «Кузнечный двор», «Ярмарочная сцена», «Зеленая поляна», «Хороводная поляна», «Русская национальная кухня» и многие другие.

Одной из новинок этого года, особенно понравившейся детям, стала площадка традиционных настольных русских игр – как исторических, которые бытовали в России 100-200 лет назад, так и их современных реинкарнаций. Ребята и их родители могли попробовать свои силы в играх: на память, на логику, на мелкую моторику и прочие навыки. Всего на площадке было около двух десятков различных игр.

Кроме того, гостей ждала и площадка традиционных русских подвижных игр: лапта, свайка, игры с кнутами, с палками, с мячами. Организаторы отмечают, что такого многообразия этих игр на Каравоне еще не было.

Гончарное дело, старинная кузница и ткачество

Помимо игр все желающие могли посетить бесплатные мастер-классы старинных ремесел: гончарное дело, древняя походная кузница, лозоплетение, литье, старинные ткацкий и печатный станки и еще целый ряд других.

А для любителей пощекотать нервы работала площадка старинных русских аттракционов, воссозданных по репродукциям XIX века: круглые, а также маховые и рядовые качели, «гигантские шаги», ярмарочный столб.

Еще одно новшество – русская кухня. В этом году на праздник пригласили популярных поваров, ведущих собственные телешоу, которые накормили гостей блюдами русской исторической кухни.

Само мероприятие оказалось невероятно масштабным – только ремесленников, артистов и ведущих мастер-классов на Каравоне собралось около 2 тыс. человек.

«С каждым годом праздник становится краше и краше»

«Каждый год мы проводим этот праздник, с каждым годом он становится краше и краше. Столько интересных игр сегодня, столько интересных ремесел», — сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов, посетивший народное гулянье. Он отметил, что в празднике принимают участие около 200 творческих коллективов из Татарстана и других регионов России.

Прибыв на площадку праздника, Минниханов осмотрел выставку декоративно-прикладного искусства, ознакомился с работами мастеров народно-художественных промыслов, посетил мастер-классы по лозоплетению, ткачеству, гончарному искусству и резьбе по дереву.

Не пропустил он и одну из ключевых особенностей праздника – по старинной традиции, соединившись мизинцами, все участники встают в большой хоровод и идут особым «каравонным» шагом, двигаясь «по солнцу».

«Это традиция, это дух, это наша страна», — подчеркнул Раис Татарстана на торжественной церемонии открытия. Он также поблагодарил организаторов мероприятия и гостей, которые приезжают сюда не только из различных уголков Татарстана, но и из иных регионов РФ.

«Этот праздник — пример, что все национальности нашей республики должны бережно относиться к своим традициям, культуре, фольклору, ремеслам», — уверен Минниханов.

Он напомнил, что в Казани планируется открыть центр ремесел, места в котором должны быть в первую очередь доступны национальным ремесленникам из Татарстана.

«Потому что это наша культура и дух, к которым надо относиться бережно. Этот праздник — пример того, с какой любовью надо относиться к своим традициям, фольклору и национальным костюмам», — добавил Раис РТ.

В завершение своей речи он отметил, что организация игр и других развлечений в рамках праздника серьезно улучшилась, благодаря чему все дети оказались заняты и с большим интересом погружаются в мир русской культуры.

Фотографии © Михаила Захарова / «Татар-информ»