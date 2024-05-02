«Караван победы»: нижнекамцы собрали гостинцы к 9 Мая для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Акция под названием «Караван победы», приуроченная к 9 Мая, прошла 2 мая в 13-м микрорайоне Нижнекамска. На протяжении нескольких часов волонтеры собирали гуманитарную помощь в сквере Эластик. Участие в мероприятии приняли горожане разных возрастов — от дошкольников до пенсионеров.

«Мы организовали „Караван победы“ по просьбе жильцов пожилого возраста. Наши пожилые люди не могут каждый раз на Химиков 72Б идти и сдавать помощь», — рассказала председатель СТОС микрорайонов № 13 и 14 Рахиля Курбангалиева.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее до появления общегородского пункта на Химиков, в 13-м микрорайоне было отдельное здание для сбора гуманитарной помощи. Так что для жителей не впервой поддерживать солдат продуктами, вещами и медикаментами.

«В этот раз принесли побольше сладкого, ведь им так хочется домашнего, вкусного, особенно национального: чак-чаки, баурсаки, ну и, конечно же, конфетки, шоколадки, — поделилась воспитатель детского сада № 42 Елена Григорьева, — Скоро приближается 9 мая, опять же мы отправляем письма с удовольствием с рисунками, поддерживаем их теплыми словами. Дети подготовительных групп уже умеют писать предложениями, я думаю, им очень это согревает душу».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Такие акции у нас уже проходят, мы несколько раз собирали гуманитарную помощь, родители у нас участвуют активно в этих мероприятиях, дети также собирают», — говорит учитель физической культуры Школы № 20 Ильгам Шайхутдинов.

Акция «Караван победы» продлилась 9 часов, за это время участие в ней приняли десятки людей. Теперь всю собранную гуманитарную помощь привезут в пункт на Химиков, 72Б. А позже отправят защитникам Отечества.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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