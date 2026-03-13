«Караван историй»: участники пленэров в городах Волжской Булгарии собрали выставку

В Казанском Кремле, в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, открылась выставка «Караван историй». Составляют ее картины, созданные на пленэрах Союза художников Татарстана в минувшем году в городах Волжской Булгарии, – Болгаре, Биляре и Джукетау (Чистополе).

Участниками этих выездных творческих экспедиций стали Григорий Эйдинов, Михаил Кузнецов, Рабис Саляхов, Ильнур Сиразиев, Вагиз Камалетдинов, Виталий Скобеев, Василь Загретдинов, Мадияр Хазиев, Рият Мухаметдинов, Радик Мингазов, Ильдар Акжигитов, Айгуль Сиразиева-Ишбердина, Сагида Сиразиева, Наиля Нигметзянова, Рауль Гумеров, Валерий Филиппов и многие другие художники. В работе над картинами, многие из которых обращаются к историческому контексту, их консультировали ученые, сотрудники местных музеев-заповедников и местные жители.

Проводятся такие пленэры по предложению народного художника и заслуженного деятеля искусств Татарстана, председателя регионального отделения Союза художников России – Союза художников Татарстана Рабиса Саляхова. Получившуюся выставку приурочили к череде мероприятий Казани как культурной столицы исламского мира в 2026 году.