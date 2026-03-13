«Караван историй»: участники пленэров в городах Волжской Булгарии собрали выставку
В Казанском Кремле, в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, открылась выставка «Караван историй». Составляют ее картины, созданные на пленэрах Союза художников Татарстана в минувшем году в городах Волжской Булгарии, – Болгаре, Биляре и Джукетау (Чистополе).
Участниками этих выездных творческих экспедиций стали Григорий Эйдинов, Михаил Кузнецов, Рабис Саляхов, Ильнур Сиразиев, Вагиз Камалетдинов, Виталий Скобеев, Василь Загретдинов, Мадияр Хазиев, Рият Мухаметдинов, Радик Мингазов, Ильдар Акжигитов, Айгуль Сиразиева-Ишбердина, Сагида Сиразиева, Наиля Нигметзянова, Рауль Гумеров, Валерий Филиппов и многие другие художники. В работе над картинами, многие из которых обращаются к историческому контексту, их консультировали ученые, сотрудники местных музеев-заповедников и местные жители.
Проводятся такие пленэры по предложению народного художника и заслуженного деятеля искусств Татарстана, председателя регионального отделения Союза художников России – Союза художников Татарстана Рабиса Саляхова. Получившуюся выставку приурочили к череде мероприятий Казани как культурной столицы исламского мира в 2026 году.
«Можно сказать, что во время пленэра музеи-заповедники художникам заказывали то, что им необходимо для экскурсионной работы в каждодневной деятельности [как наглядный материал]», – обратил внимание Рабис Саляхов.
Однако, подчеркнул он, экспонируется в Музее государственности лишь часть того, что создали художники на выезде. Но выставка запланирована как передвижная, и в полном объеме работы можно будет увидеть этой весной, но чуть позже, в Болгаре, где ее планируют открыть 18 мая, в день празднования принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году.
«Художникам было важно отразить исторический дух этого уникального места, прочитать его код, запечатлеть его в своих работах. И эти работы очень разные. А какой радостный момент был – приезд целого десанта этих талантливейших художников к нам! Вы знаете, как реагировал город, когда видел их с мольбертами рядом с нашими памятниками? Конечно, все в городе ждут [результата], интрига до сих пор не забыта. Мы тоже встретим эту выставку – покажем на юбилее города Чистополя в августе», – пообещала директор Чистопольского музея-заповедника Светлана Скучаева.
Выставку «Караван историй» в Казанском Кремле можно посетить до 15 апреля.