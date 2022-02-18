«Каратунское зерно» выплатило более 800 тыс. рублей долгов по зарплате

Мукомольное предприятие «Каратунское зерно» из Апастовского района Татарстана выплатило своим сотрудникам долги по зарплате в размере более 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В ведомстве заверили, что «во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжают работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда».

ООО «Каратунское зерно» погасило задолженность по заработной плате на общую сумму 821 тыс. рублей перед 47 работниками.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что задолжавшее налоги «Каратунское зерно» из Апастова частично погасило долги по зарплате в размере 764 тыс. рублей.