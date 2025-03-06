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На главную ТИ-Спорт 6 марта 2025 16:33

Каратисты из Татарстана примут участие в Кубке наций по кёкусинкан в Москве

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Каратисты из Татарстана примут участие в Кубке наций по кёкусинкан в Москве
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спортсмены из Татарстана примут участие в международных соревнованиях по кёкусинкан – Кубке наций в Москве. Состязания пройдут 9 марта во Дворце Ирины Винер в Лужниках. Организаторами турнира выступают Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и Клуб карате кёкусинкан «Подольск-Додзё».

Кубок наций получил официальный статус и включен в единый календарный план Министерства спорта РФ. Он пройдет в рамках проекта СПП «Иволга» – «Объединение Развитие Спорт».

Цель инициативы – объединение на основе идеи спорта людей разных национальностей и культур, создание возможности для встреч и обмена опытом, демонстрации здорового образа жизни, популяризация занятий спортом как одного из средств достижения физического и духовного совершенства человека, пояснили в оргкомитете.

В соревнованиях примут участие представители более 15 стран мира и 40 регионов России. Ожидается, что число участников состязаний превысит 2 тыс. Впервые Кубок наций состоялся в феврале 2024 года. Тогда в турнире приняли участие около 700 спортсменов из 12 стран.

#каратэ
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