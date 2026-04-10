Карасев рассудит «Зенит» и «Краснодар»: судейские назначения на матчи 24-го тура РПЛ
Российский футбольный союз опубликовал список арбитров, которые обслужат встречи 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Центральный матч тура между «Зенитом» и «Краснодаром» доверен бригаде Сергея Карасева.
Полный список назначений:
11 апреля (суббота)
- «Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский (VAR – Павел Шадыханов).
- «Рубин» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов (VAR – Артем Чистяков).
- «Балтика» – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев (VAR – Анатолий Жабченко).
12 апреля (воскресенье)
- ЦСКА – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок (VAR – Антон Фролов).
- «Ростов» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой (VAR – Владимир Москалёв).
- «Локомотив» – «Динамо» Махачкала: судья – Кирилл Левников (VAR – Артур Фёдоров).
- «Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв (VAR – Сергей Иванов).
13 апреля (понедельник)
- «Акрон» – «Динамо» Москва: судья – Игорь Капленков (VAR – Иван Абросимов).
Матчи тура пройдут с 11 по 13 апреля.