Карасев рассудит «Зенит» и «Краснодар»: судейские назначения на матчи 24-го тура РПЛ

Российский футбольный союз опубликовал список арбитров, которые обслужат встречи 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Центральный матч тура между «Зенитом» и «Краснодаром» доверен бригаде Сергея Карасева.

Полный список назначений:

11 апреля (суббота)

- «Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский (VAR – Павел Шадыханов).

- «Рубин» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов (VAR – Артем Чистяков).

- «Балтика» – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев (VAR – Анатолий Жабченко).

12 апреля (воскресенье)

- ЦСКА – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок (VAR – Антон Фролов).

- «Ростов» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой (VAR – Владимир Москалёв).

- «Локомотив» – «Динамо» Махачкала: судья – Кирилл Левников (VAR – Артур Фёдоров).

- «Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв (VAR – Сергей Иванов).

13 апреля (понедельник)

- «Акрон» – «Динамо» Москва: судья – Игорь Капленков (VAR – Иван Абросимов).

Матчи тура пройдут с 11 по 13 апреля.