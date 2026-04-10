news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
10 апреля 2026 16:13

Карасев рассудит «Зенит» и «Краснодар»: судейские назначения на матчи 24-го тура РПЛ

Читайте нас в
Телеграм
Фото: fc-zenit.ru

Российский футбольный союз опубликовал список арбитров, которые обслужат встречи 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Центральный матч тура между «Зенитом» и «Краснодаром» доверен бригаде Сергея Карасева.

Полный список назначений:

11 апреля (суббота)
- «Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский (VAR – Павел Шадыханов).
- «Рубин» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов (VAR – Артем Чистяков).
- «Балтика» – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев (VAR – Анатолий Жабченко).

12 апреля (воскресенье)
- ЦСКА – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок (VAR – Антон Фролов).
- «Ростов» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой (VAR – Владимир Москалёв).
- «Локомотив» – «Динамо» Махачкала: судья – Кирилл Левников (VAR – Артур Фёдоров).
- «Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв (VAR – Сергей Иванов).

13 апреля (понедельник)
- «Акрон» – «Динамо» Москва: судья – Игорь Капленков (VAR – Иван Абросимов).

Матчи тура пройдут с 11 по 13 апреля.

#премьер-лига #фк рубин #фк спартак #фк зенит #фк локомотив #ФК Краснодар
news_right_1
news_right_2
news_bot
