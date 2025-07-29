«Каракуз-2025»: экватор пройден

Завершился второй уик-энд фестиваля «Каракуз» в Альметьевске. Эти выходные подарили жителям и гостям города еще больше ярких событий.

Три дня длился фестиваль современной хореографии «Воздух», который стал настоящим праздником для ценителей танцевального искусства. Зрители погрузились в мир 17 уникальных спектаклей, программ и перформансов, представленных лучшими танцорами и коллективами России и мира.

Фестиваль «Воздух» Фото: Благотворительный фонд «Татнефть»

На сцене блистали такие мастера, как Нурбек Батулла, Марсель и Мария Нуриевы из Казани, ансамбль танца «РАКЕТА» из Нижнего Новгорода, московская команда Jack’s Garret и другие профессионалы. Гостем из-за рубежа стал Ник Аликстер из Кот-д’Ивуара.

В мир ярких красок вновь погрузил Альметьевск фестиваль уличных театров «Легкие крылья». Он начался с традиционного карнавального шествия. Сотни артистов из разных городов России и стран СНГ пестрой волной «разлились» по улице Ленина и финишировали на каскаде прудов, который на два дня стал их сценой. Здесь они показывали спектакли, завораживающие пластикой, взрывающиеся энергией, трогающие до глубины души.

Шествие уличных театров Фото: Благотворительный фонд «Татнефть»

Всероссийский фестиваль современного театра «Аулак» уже второй год подряд ломает стереотипы о театральном искусстве. Главная особенность площадки – фокус на человеке и его личных историях, а не классические пьесы.

За три дня участники освоили навыки хорового пения, изучили основы ритмики, познакомились с актерским мастерством, погрузились в мир форум-театра. Особую роль сыграла лаборатория театра горожан, где обычные люди под руководством профессионалов создали собственные спектакли, в очередной раз доказав, что театр – это не только профессиональная сцена, но и пространство для самовыражения каждого человека, желающего поделиться своей историей с миром.

Фестиваль представил ряд уникальных постановок: «Это тебе» и «Квадрат» от петербуржцев Никиты Славича и Дмитрия Крестьянкина, спектакль альметьевского театра горожан MUTE – работа режиссера Ильдара Алекбаева, спектакль-концерт «Тәти Түгәрәк» от участников «Кружка хора» из Казани.

Стремительный темп современной жизни заставляет нас все время спешить. Но иногда нужно нажать на паузу. Именно это предложила новая площадка этно-модерн-фестиваля – «Каракуз ретрит». Здесь жители и гости Альметьевска могли замедлиться, найти гармонию и баланс.

Программа включала универсальные направления, где каждый мог найти свое даже без специальной подготовки: звуковая и арт-терапия, нейрографика, цигун, йога, дыхательные практики.

Фестиваль «Аулак» Фото: Благотворительный фонд «Татнефть»

Еще одним уголком спокойствия и умиротворения стал банный фестиваль. Опытные пар-мастера России провели познавательные лекции и мастер-классы, где подробно рассказали об искусстве банного дела. Участники узнали множество профессиональных секретов: как правильно выбирать веники, управлять паром, входить в парную и выходить из нее, а также освоили другие важные тонкости ремесла. Анатолий Филимонов – чемпион России по спа-бане – поделился нюансами коллективного парения, а Василий Ляхов – основатель первой в России школы банного мастерства – раскрыл удивительную связь между банными традициями и семейными отношениями.

Приятным подарком для любителей музыки и поэзии стала литературно-музыкальная программа книжного клуба «Чай». В Комсомольском парке прозвучали бессмертные строки классиков, а также произведения талантливых молодых поэтов Альметьевска. Музыканты отвечали за атмосферу вечера, исполняя душевные песни и проникновенные инструментальные композиции о любви. Дополнением стали книжные сюрпризы и поэтические предсказания.

Фестиваль авторской песни начался с открытого конкурса, где все желающие могли показать свое творчество мэтрам жанра.

Фестиваль авторской песни Фото: Благотворительный фонд «Татнефть»

Музыкальный марафон продолжился на городском пляже. Там прошел концерт бардов. Илья Веревкин, Григорий Гладков, Раиль Арсланов, Наталья Кучер, Марина Дмитриева, группа «Мураками», «Ирония судьбы» – публика тепло приветствовала каждого.

«Когда после концерта чувствуешь, как в тебя впитывается энергия, – значит, зрители были отличными. Здесь всегда так — удивительная атмосфера и искренняя отдача», – поделился впечатлениями фронтмен Алексей Хомчик.

Фестиваль традиционно закрыл Олег Митяев – живая легенда бардовской сцены. Зрители хором подпевали хитам из его «золотого» репертуара.

За два уик-энда «Каракуз» превратил Альметьевск в центр культуры и творчества, где каждый мог найти что-то свое: вдохновение в авторской песне, откровение в современной хореографии, смех на уличных спектаклях или гармонию в моменты тишины. Впереди гостей ожидают новые яркие события третьего уик-энда. Организатор фестиваля – БФ «Татнефть».