«Каракуз-2025»: экватор пройден
Завершился второй уик-энд фестиваля «Каракуз» в Альметьевске. Эти выходные подарили жителям и гостям города еще больше ярких событий.
Три дня длился фестиваль современной хореографии «Воздух», который стал настоящим праздником для ценителей танцевального искусства. Зрители погрузились в мир 17 уникальных спектаклей, программ и перформансов, представленных лучшими танцорами и коллективами России и мира.
На сцене блистали такие мастера, как Нурбек Батулла, Марсель и Мария Нуриевы из Казани, ансамбль танца «РАКЕТА» из Нижнего Новгорода, московская команда Jack’s Garret и другие профессионалы. Гостем из-за рубежа стал Ник Аликстер из Кот-д’Ивуара.
В мир ярких красок вновь погрузил Альметьевск фестиваль уличных театров «Легкие крылья». Он начался с традиционного карнавального шествия. Сотни артистов из разных городов России и стран СНГ пестрой волной «разлились» по улице Ленина и финишировали на каскаде прудов, который на два дня стал их сценой. Здесь они показывали спектакли, завораживающие пластикой, взрывающиеся энергией, трогающие до глубины души.
Всероссийский фестиваль современного театра «Аулак» уже второй год подряд ломает стереотипы о театральном искусстве. Главная особенность площадки – фокус на человеке и его личных историях, а не классические пьесы.
За три дня участники освоили навыки хорового пения, изучили основы ритмики, познакомились с актерским мастерством, погрузились в мир форум-театра. Особую роль сыграла лаборатория театра горожан, где обычные люди под руководством профессионалов создали собственные спектакли, в очередной раз доказав, что театр – это не только профессиональная сцена, но и пространство для самовыражения каждого человека, желающего поделиться своей историей с миром.
Фестиваль представил ряд уникальных постановок: «Это тебе» и «Квадрат» от петербуржцев Никиты Славича и Дмитрия Крестьянкина, спектакль альметьевского театра горожан MUTE – работа режиссера Ильдара Алекбаева, спектакль-концерт «Тәти Түгәрәк» от участников «Кружка хора» из Казани.
Стремительный темп современной жизни заставляет нас все время спешить. Но иногда нужно нажать на паузу. Именно это предложила новая площадка этно-модерн-фестиваля – «Каракуз ретрит». Здесь жители и гости Альметьевска могли замедлиться, найти гармонию и баланс.
Программа включала универсальные направления, где каждый мог найти свое даже без специальной подготовки: звуковая и арт-терапия, нейрографика, цигун, йога, дыхательные практики.
Еще одним уголком спокойствия и умиротворения стал банный фестиваль. Опытные пар-мастера России провели познавательные лекции и мастер-классы, где подробно рассказали об искусстве банного дела. Участники узнали множество профессиональных секретов: как правильно выбирать веники, управлять паром, входить в парную и выходить из нее, а также освоили другие важные тонкости ремесла. Анатолий Филимонов – чемпион России по спа-бане – поделился нюансами коллективного парения, а Василий Ляхов – основатель первой в России школы банного мастерства – раскрыл удивительную связь между банными традициями и семейными отношениями.
Приятным подарком для любителей музыки и поэзии стала литературно-музыкальная программа книжного клуба «Чай». В Комсомольском парке прозвучали бессмертные строки классиков, а также произведения талантливых молодых поэтов Альметьевска. Музыканты отвечали за атмосферу вечера, исполняя душевные песни и проникновенные инструментальные композиции о любви. Дополнением стали книжные сюрпризы и поэтические предсказания.
Фестиваль авторской песни начался с открытого конкурса, где все желающие могли показать свое творчество мэтрам жанра.
Музыкальный марафон продолжился на городском пляже. Там прошел концерт бардов. Илья Веревкин, Григорий Гладков, Раиль Арсланов, Наталья Кучер, Марина Дмитриева, группа «Мураками», «Ирония судьбы» – публика тепло приветствовала каждого.
«Когда после концерта чувствуешь, как в тебя впитывается энергия, – значит, зрители были отличными. Здесь всегда так — удивительная атмосфера и искренняя отдача», – поделился впечатлениями фронтмен Алексей Хомчик.
Фестиваль традиционно закрыл Олег Митяев – живая легенда бардовской сцены. Зрители хором подпевали хитам из его «золотого» репертуара.
За два уик-энда «Каракуз» превратил Альметьевск в центр культуры и творчества, где каждый мог найти что-то свое: вдохновение в авторской песне, откровение в современной хореографии, смех на уличных спектаклях или гармонию в моменты тишины. Впереди гостей ожидают новые яркие события третьего уик-энда. Организатор фестиваля – БФ «Татнефть».