Каракаш о разгроме «Зенита»: Лучшая игра УНИКСа с момента предсезонки

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Наставник казанского УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал разгромную победу, которую сегодня его подопечные одержали над петербургским «Зенитом» в 3-м туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Очень хорошая игра для нас, отмечу, что даже лучшая наша игра с момента предсезонки. Меня радует, что мы показали хорошие тренировки, а последнюю неделю особенно интенсивно тренировались, и я верю, что мы будем сохранять эту уверенность в себе», – подчеркнул главный тренер татарстанской команды, слова которого приводит издание «Чемпионат».

Каракаш обратил внимание на то, что у «Зенита» наблюдались проблемы, тогда как у игроков УНИКСа многое получалось. «Отмечу, что это непривычная ситуация для них, не их стиль, не их лицо», – акцентировал он.

Хорватский специалист признался также, что в своей профессиональной ипостаси никогда не успокаивается. «<...> меня напугал старт второй четверти, мы говорили об этом в перерыве и провели третью четверть так, как никогда прежде, это была наша лучшая четверть. Когда мы повели +40, я понял, что мы не упустим этот матч», – пояснил он.

Как сообщал ранее «Татар-информ», УНИКС на своем паркете обыграл питерский «Зенит» со счетом 95:60. Это была первая в сезоне встреча клубов из топа-4. Первая четверть завершилась со счетом 31:13, вторая – 18:14, третья – 29:6, а четвертая – 17:27.

Самым результативным в составе хозяев оказался американский защитник Брендан Адамс. Ему удалось набрать 21 очко, сделать один подбор, отдать три передачи и совершить два перехвата.

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович также прокомментировал тяжелое поражение своей команды. Он не стал отвечать на вопрос, боится ли отставки, напомнив, что «впереди долгий сезон». Относительно того, не стала ли сегодняшняя третья четверть худшим тренерским опытом в его карьере, черногорский специалист высказался осторожно: «Возможно, а может, и нет. Я не помню».