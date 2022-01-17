Карадениз: «Мою мечеть в Татарстане должен открыть Эрдоган»

Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз рассказал о планах открытия построенной им мечети в Казани. По словам турецкого футболиста, местные жители настаивают, чтобы религиозный объект назвали в его честь.

«В районе, где я построил мечеть, не было их. Президент Татарстана Рустам Минниханов выделил мне участок в этом районе, и Аллах дал нам возможность построить эту мечеть. Ее называли "Карадениз", жители Татарстана захотели, чтобы ее назвали именно так. Я не просил об этом, они предложили. Я согласился», — сказал Карадениз в интервью Taka Gazete.

Также Карадениз заявил о своем желании, чтобы президент Турции Реджеп Эрдоган принял участие в открытии мечети и сообщил, что Владимир Путин тоже примет участие в этом.

«Открытия ещё не было. Конечно, хочу, чтобы это сделал наш Президент, господин Реджеп Тайип Эрдоган. В Татарстане любят нашего президента. Они хотят, чтобы он присутствовал на открытии. Если в планах нашего президента будет визит в Россию, надеюсь, что мы включим открытие мечети в программу», — заявил Карадениз.

Турецкий полузащитник в составе казанского «Рубина» стал двукратным чемпионом России и также запомнился решающим голом в ворота «Барселоны» в матче (2:1) на Камп Ноу.