«Карабашское море» и «Маленькая Якутия»: в Татарстане появятся новые туристические зоны

Строительство новых курортных зон в Татарстане и трех башен на озере Кабан в Казани стоимостью 10 млрд рублей одобрил сегодня Инвестиционный совет Татарстана под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова. Какие новые проекты появятся в республике и сколько инвестиций планируется привлечь в Татарстан – в материале «Татар-информа».

Проект курорта «Карабашское море»

Рендеры: Институт развития городов РТ

В Бугульминском районе построят горнолыжный комплекс

В этот раз большой блок проектов пришелся на развитие туристической сферы республики: совет одобрил строительство двух глэмпингов, двух туристических комплексов и одного курорта. Общий объем инвестиций в туристические проекты составит свыше 760 млн рублей.

Так, в Бугульминском районе на территории Карабашского водохранилища планируется строительство курорта «Карабашское море».

«Сегодня мы представляли проект развития поселка Карабаш на территории Бугульминского района. Мы хотим построить на землях Карабашского водохранилища уникальный курорт, состоящий из горнолыжного комплекса, гостиницы, пляжа и гостевых домиков», – рассказал журналистам инвестор проекта Рустам Умудов.

Он уточнил, что горнолыжный комплекс будет состоять из пяти трасс общей протяженностью 6 км, а гостиница будет рассчитана на 50 номеров. Кроме того, на территории расположатся 20 гостевых домиков, ресторан, фудкорт и спа. Общая площадь курорта составит свыше 31 га, а инвестиции – более 300 млн рублей.

«Мы обратились сегодня в Инвестсовет, чтобы получить участок, а также содействие в строительстве дорог и подключение к сетям газо-, и электроснабжения», – добавил Умудов.

Слайд презентации предоставлен Комитетом по туризму

В Лаишевском районе появится туристический комплекс «Маленькая Якутия», состоящий из глэмпинга на 21 жилой домик, банного комплекса и зоны барбекю, фуд-корта, музейных комплексов, церемониальной зоны и аллеи для прогулок. Комплекс расположится на участке в 5,1 га, а инвестиции в «Маленькую Якутию» составят около 50 млн рублей.

Комплекс «Рахат» в Зеленодольском районе Рендеры: Институт развития городов РТ

Еще один туристический объект, который рассмотрели на совете, – комплекс «Рахат» в Зеленодольском районе Татарстана. Инвестиции в него составят 223,5 млн рублей, а площадь всего участка – 1,7 га, на которых расположатся пляж, 69 модульных домов, банный комплекс, спа с бассейном, рыболовный клуб, кафе и банкетная площадка, а также спортивные площадки.

Глэмпинг-парк «Белая лилия» Рендеры: Институт развития городов РТ

Ландшафтный амфитеатр и детская парусная школа

Еще одним проектом в сфере туризма стал глэмпинг-парк «Белая лилия» на территории Менделевского района. Здесь появятся 20 домиков, ресторан, спа-комплекс, сад на воде из белых лилий, каток, горки и детские площадки, а также ландшафтный амфитеатр и подвесная экотропа. Инвестиции в «Белую лилию» составят свыше 100 млн рублей, а общая площадь – 3 га.

Глэмпинг «Паруса» Рендеры: Институт развития городов РТ

А на территории Зеленодольского района появится глэмпинг «Паруса». Его особенностью станет парусная детская школа, благодаря которой он и получил свое название. Помимо этого, здесь построят 12 домов для отдыха, круглогодичный бассейн, а также кафе и рестораны. Площадь этого глэмпинга составит 1,7 га, а инвестиции в проект – 77 млн рублей.

Гостиничный комплекс в селе Красный бор Рендеры: Институт развития городов РТ

На территории Агрызского района в селе Красный Бор планируется создать гостиничный комплекс с благоустроенной зоной береговой линии.

На озере Кабан в Казани появятся три башни

На заседании совета был представлен проект «Строительство административного комплекса «Газпром трансгаз Казань» в Казани на ул. Салимжанова. Гендиректор компании Рустем Усманов отметил, что предприятие до сих пор не имеет современного офиса.

Территория, которую займет офисный комплекс Скриншот видео

Стоимость проекта – 10 млрд рублей. Здание будет рассчитано на 680 сотрудников. Площадь, которую займет комплекс, – 13 тыс. кв. метров.

Президент Татарстана Рустам Минниханов уточнил, что он появится рядом с новым IT-парком имени Башира Рамеева. Он отметил, что участок выкупила республика и часть пошла под строительство IT-парка, часть займет офис территориального представительства газовой монополии.

Объект будет состоять из трех башен, многоуровневого подземного паркинга, в нем также будет располагаться абонентский пункт для потребителей.

Проект офисного комплекса, который появится на берегу озера Кабан Скриншот видео

Также в Казани появится новый жилой комплекс на улице Даурской рядом с Оренбургским трактом. Здесь расположатся жилые дома высотой от 5 до 25 этажей общей площадью жилых помещений 21,2 тыс. квадратных метров, а также детский сад, подземная парковка на 321 автомобиль и различные магазины общей площадью 800 квадратных метров.

«Строительство мы планируем начать в декабре 2023 года, а сейчас ведутся подготовительные работы. Срок строительства составит 30 месяцев, или 2,5 года. Комплекс класса комфорт плюс, который дополнит облик города интересными архитектурными решениями», – рассказал руководитель компании «Комплекс строительных технологий» Андрей Алексеев.

Кроме того, в Казани предполагается создать реабилитационный центр для наркозависимых людей. Расположится амбулатория в поселке Царицыно в Казани на участке площадью 1 тыс. квадратных метров. Строительство центра начнется в январе следующего года, а в начале 2025-го в него смогут попасть первые пациенты.

«Мы обратились в инвестиционный совет с просьбой выделить нам земельный участок без проведения торгов. На участке мы хотим построить амбулаторный центр для сопровождения пациентов после выписки из стационара», – говорит генеральный директор медицинской клиники Ренат Миназов.

Он добавил, что клиника помогает людям в вопросах психиатрии, наркологии и реабилитации пациентов, у которых есть зависимости, и для социализации необходимо развивать амбулаторные учреждения подобного типа. Инвестиции в проект составят свыше 60 млн рублей, на которые планируется построить непосредственно амбулаторный центр, а также закупить необходимое оборудование.

Инвестсовет одобрил ряд социальных проектов Фото: president.tatarstan.ru

Актанышскому и Алексеевскому районам – промпарки

В Набережных Челнах частный инвестор планирует построить многофункциональный медицинский центр, в который войдут Центр восстановительной медицины и лечебно-диагностический центр «Медерика». Планируется создать 87 рабочих мест.

Еще один инвестиционный проект – Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта ФИЗРА» в Нижнекамске. Предполагается создание спортивного комплекса для тех, кто систематически занимается спортом.

В Актанышском районе одобрили реализацию инвестиционного проекта «Промпарк Актаныш». В Алексеевском районе рассмотрели проект промышленного парка «Алексеевское» – здесь планируют создать готовые территории для размещения производственных предприятий в качестве резидентов промышленного парка и обеспечения их всеми необходимыми техническими подключениями и дорожной инфраструктурой.

Также был представлен проект рекультивации несанкционированных карьеров на территории Казани и Зеленодольского района РТ. В его рамках будет организовано две площадки для приема отходов строительства и ремонта.

Рустам Минниханов отметил, что проекты интересны и востребованы Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что проекты интересны и востребованы. Он поручил более детально проработать вопросы их реализации с учетом соблюдения всех экологических требований и требований в области охраны окружающей среды. «Ценность этих туристических объектов и рекреаций – в их природной уникальности. Важно соблюдать все экологические требования и исключить негативное воздействие на окружающую среду», – сказал руководитель республики.

Рустам Минниханов подчеркнул, что важно поддерживать благоприятный инвестиционный климат и обеспечивать взаимодействие с инвесторами, сообщила пресс-служба Президента Татарстана.