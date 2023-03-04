Карабашское и Камское vs Средиземное: смогут ли моря Татарстана заменить берег турецкий?

Набережные и пляжи способствуют оздоровлению жителей городов за счет свежего воздуха и солнца

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Камское Устье, Рыбная Слобода, Нурлат: куда поехать в 2023 году?

Отдых у воды — одна из базовых потребностей человека. Звук текущей воды и шум волн, вид озер, рек и водной глади успокаивают и умиротворяют. Набережные и пляжи способствуют оздоровлению жителей городов за счет свежего воздуха и солнца. Кроме того, вода — ключ к огромному числу спортивных и развлекательных занятий.

В Институте развития городов Татарстана сообщили корреспонденту «Татар-информа», что летом в республике можно будет провести отпуск на воде, который не будет уступать заграничному.

«Дингез — море Татарстана» теперь стало вдохновляющим, экологичным, а главное, максимально безопасным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одним из востребованных мест у туристов является кластер «Дингез — море Татарстана». «Всегда популярное пространство на берегу Камы теперь стало вдохновляющим, экологичным, а главное, максимально безопасным. Там можно заняться скалолазанием, разбить бивуак. Теперь и овраги не проблема — обустроены безопасные лестницы», — поделились в ведомстве.

В этом году откроется первая очередь пляжа «Чулман Яр» в Рыбной Слободе Предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

В этом году в республике появится ряд новых мест для купания. В частности, откроется первая очередь пляжа «Чулман Яр» в Рыбной Слободе. В итоге в 93 км от Казани будет новый экологичный пляж на берегу Камы.

Также продолжится благоустройство набережной карьера в Ютазах. Пространство для отдыха около воды будет расширено, сюда проведут инженерные сети и откроют больше функциональных зон.

Продолжится развитие ландшафтного парка «Кондурча» в Нурлатском районе Фото: nurlat-tat.ru

Будет продолжено развитие и ландшафтного парка «Кондурча» в Нурлатском районе, который расположен на реке Кондурча. Парк был открыт летом 2022 года и может стать точкой притяжения для туристов с соседних городов. На территории парка уже есть комфортные пространства для купания, зоны для мангалов, места для активных игр и многое другое.

Будет благоустроена территория в районе Тихих Гор на берегу Камы Предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

В Менделеевске появится пляж с набережной и прогулочной зоной

В Менделеевске благоустроенная водная территория появится в районе Тихих Гор на берегу Камы. Сейчас пляж на территории есть, но жители жалуются, что пробраться туда сложно — даже таксисты могут отказать, потому что инфраструктура не развита.

Обустроят волейбольную и детскую площадки, зону для переодевания Предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

Пляж станет новым курортным местом отдыха — здесь появится возможность заняться спортом, отдохнуть, поесть. Сюда можно будет привезти палатку и поставить у берега, чтобы отдохнуть несколько дней.

Предстоящим летом пляж примет первых туристов. В этом году организуют спуск к воде, благоустроят дорожки, завезут песок, установят малые архитектурные формы. Также обустроят волейбольную и детскую площадки, зону для переодевания. Планируется, что кроме пляжа на набережной появится прогулочная зона с кафе.

В этом году организуют спуск к воде, благоустроят дорожки, завезут песок, установят малые архитектурные формы Предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

В мае этого года в Менделеевске планируют открыть небольшой отель «Гостиный двор». Стиль объекта — неоклассика. Фонд — 14 номеров, два из них для молодоженов. Здесь же появится небольшой спа-комплекс и ресторан.

«Внутри нашей республики есть прекрасные места, где можно организовать хорошие условия для отдыха»

В Лаишево погреться на лежаках и искупаться по традиции можно на пляже «Камское море» — это место особо востребовано у туристов. Летом в выходной день здесь насчитывается до 10 тыс. отдыхающих. Пляж оборудован зонтами, шезлонгами, пунктами питания, спортивными и детскими зонами. Есть возможность покататься на катамаранах, водном транспорте, лодках.

«Камское море» особо востребовано у туристов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо этого, в Лаишевском районе с участием АО «Корпорация Туризм.РФ» ведется подготовительная работа для реализации масштабного проекта по строительству круглогодичного курорта «Лаишево». Благодаря ему будет благоустроено примерно 311 гектаров территории на берегу Куйбышевского водохранилища. Срок реализации — до 2030 года.

Сегодня сформирован перечень рекомендуемых объектов туристской инфраструктуры. Это гостиницы категорий 3 и 4 звезды с высоким уровнем сервиса, включающим спа-центры, рестораны, глэмпинги, прогулочные дорожки и инфраструктуру для пляжного отдыха, яхтенная марина до 300 мест. Общий объем инвестиций, по предварительной оценке, составит более 11 млрд рублей. Из них 8,4 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры курорта «Лаишево» и 2,8 млрд рублей на создание обеспечивающей инфраструктуры.

Пляж оборудован зонтами, шезлонгами, пунктами питания, спортивными и детскими зонами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В сегодняшних условиях, когда ограничен выезд за границу, надо понимать, что внутри нашей республики есть прекрасные места, где можно организовать хорошие условия для отдыха», — поделился мнением глава района Ильдус Зарипов.

В Казани продолжится благоустройство Голубых озер Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Голубые озера в Казани — уникальная природная территория

В этом году в Казани продолжится благоустройство Голубых озер. Будет сделан упор на воспитание в казанцах бережного отношения к уникальной природной территории.

Вдоль Большого Голубого озера организуют пешеходные тропы с экологической навигацией. Ее разработала команда Orchestra Design вместе с завкафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафисой Мингазовой. Это стенды, рассказывающие об экологической и исторической ценности места, флоре и фауне озера. А также о том, как не навредить природе заказника.

Будет сделан упор на воспитание в казанцах бережного отношения к уникальной природной территории Предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

Еще здесь появится маршрут лесотерапии, на котором будут размещены пять авторских объектов «Помощники леса». Они разработаны совместно с основателем Osnova Osnov Дмитрием Никитиным для лесотерапевтических практик.

В Бугульминском районе откроют «морской» курорт и горнолыжный комплекс

Бугульминский район также станет центром притяжения для туристов, предпочитающих отдыхать на воде. Одной из самых значимых точек предполагается сделать Карабашское водохранилище. Реализация проекта начнется в этом году.

Карабашское водохранилище станет станет центром притяжения для туристов Предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

Помимо пляжа туристическая зона будет включать горнолыжный комплекс с пятью трассами общей протяженностью 6 километров. Здесь планируют построить гостиницу на 50 номеров, а также 20 гостевых домиков, ресторан, фудкорт и зону спа. Проект туристического кластера получил название «Карабашское море», общая сумма инвестиций составит более 300 млн рублей.

Реализация проекта начнется в этом году Предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

Глава района Линар Закиров считает, что с точки зрения ландшафта и местоположения территория поселка Карабаш идеальна для размещения как горнолыжного комплекса, так и круглогодичного туристического комплекса.

А пока в Карабаше действует пляж, благоустроенный примерно 10 лет назад. По отзывам местных жителей, водный объект выглядит «устаревшим».

Новую зону отдыха в Альметьевске откроют вдоль улицы Шевченко и улицы Булгар Предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

В Верхнем Услоне благоустроят Карстовое озеро, а в Набережных Челнах – набережную Табеева

В Альметьевске в этом году появится аналог набережной озера Кабан в Казани. Новую зону отдыха в нефтяной столице Татарстана откроют вдоль улицы Шевченко и улицы Булгар. Здесь появятся кафе, будут обустроены смотровые зоны. Также на набережной построят сцену, амфитеатр и пирс для занятий йогой.

Появятся кафе, будут обустроены смотровые зоны Предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

А еще в конце 2023 года в нефтяном регионе обновят побережье Альметьевского водохранилища. Это будет пространство для семейного отдыха с минимальным вмешательством в ландшафт и окружающую среду.

Обновят побережье Альметьевского водохранилища Предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

По расчетам архитекторов, это место будет популярно среди туристов, спортсменов и семей с детьми, у которых появится возможность искупаться или устроить пикник.

Это будет пространство для семейного отдыха Предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

Также в этом году стартует благоустройство Карстового озера в Верхнем Услоне — уникального по красоте водоема, раскинувшегося неподалеку от берега Волги. Это будет бережное благоустройство территории с отсылкой к истории Печищ и села Верхний Услон.

В этом году начнется благоустройство Карстового озера в Верхнем Услоне Предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

А в Набережных Челнах начнется долгожданное обновление набережной Табеева — благоустройство стартует с широкой южной части. Здесь появятся разнообразные функциональные зоны. Новое общественное пространство станет точкой притяжения для горожан и гостей. В дальнейшем благоустройство основной, транзитной части набережной свяжет территорию с парком «Прибрежный» в единый ландшафтный парк.

В Набережных Челнах начнется долгожданное обновление набережной Табеева Предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

Помимо этого, в 2023 году продолжат благоустраивать набережные зона в Чистополе, Бугульме, Дрожжановском районе, Кукморе, Апастово, Азнакаево.

«Искупаться у острова Щурячий и встретить рассвет на “казанском Майами”»

Известные в Татарстане блогеры, ведущие странички в соцсетях на тему путешествий, посоветовали нашим читателям ряд уникальных и живописных, на их взгляд, мест в республике, где можно отдохнуть, в том числе и дикарем. Русина Семененко, Марина Фунтикова и Кристина Бочарова являются членами комьюнити «Семья блогеров» и пишут об интересных местах Казани и Татарстана.

Русина Семененко является большим фанатом воды, для водного отдыха они с супругом купили катер.

«Мы с семьей каждые выходные выезжаем на необитаемые острова, которые расположены рядом с островом Маркиз на Куйбышевском водохранилище — напротив села Печищи. Я о них не знала, пока мы не купили катер. Я даже не предполагала, насколько это популярный вид отдыха. В летний сезон очень много татарстанцев ищут уединения на островах», — отметила собеседница агентства.

Здесь семья живет на островах по трое суток, и впечатления от отдыха всегда незабываемые. «Там классно, какая-то своя необычная жизнь на необитаемом острове в живописном месте. Ты изолирован от внешней суеты, живешь как Робинзон Крузо, ходишь босиком», — говорит она.

Еще одно интересное место для отдыха, по мнению Русины, — это песчаные дюны возле острова Щурячий в Зеленодольском районе. «Это самый классный песчаный пляж в близкой доступности. Сюда также приезжает много людей с палатками. Иногда складывается впечатление, что ты находишься в пустыне. Здесь песок очень чистый, как и вода. Еще интересный факт — когда едешь до моста по М7, видишь много продавцов воздушных змеев. Их очень любят запускать дети и взрослые, так как здесь всегда ветрено», — поделилась Семененко.

Напомним, в конце прошлого года мэр Казани Ильсур Метшин анонсировал работу над благоустройством пляжа в районе острова Щурячий. Он рассказал, что проектирование ведется с коллегами из Зеленодольска.

Самые живописные закаты и рассветы, по мнению блогера, можно встречать в селе Именьково Лаишевского района, которое еще называют «казанским Майами». «В этих местах Кама очень разливистая, с необычным горизонтом, там не видно другого берега. Куда ни глянь — сплошное море», — поделилась блогер.

За самый красивый вид на воду и закат может посоревноваться поселок Шуран в том же Лаишевском районе.

«Здесь самый необычный и живописный берег, — говорит Русина. — Он весь такой неровный. И не видно противоположного берега — тоже возникает ощущение бескрайнего моря. Есть несколько смотровых площадок на Каму».

«Круто совместить отдых с катанием на пароме и походом на гору Соколка»

Марина Фунтикова в разговоре с «Татар-информом» назвала пять топовых, по ее мнению, мест для отдыха. На первом месте среди предпочтений — пляж Верхнего Услона.

«Очень круто совместить отдых с катанием на пароме и походом на гору Соколка, — говорит блогер. — Поездка на пляж Верхнего Услона хороша тем, что путешествие можно распланировать на один день. Сначала можно доехать до Храма всех религий, затем на пароме до Услона, там подняться на гору Соколка и полюбоваться панорамой Казани. Затем спуститься к дебаркадеру и провести на пляже остаток вечера».

На второе место Фунтикова поставила озеро Изумрудное или карьер. Она считает, что отдых здесь лучше всего совместить с катанием на детском поезде.

«В Юдино можно посмотреть памятник локомотиву, пересесть на детскую железную дорогу и доехать до конечной станции — это будет озеро Изумрудное. Здесь можно провести весь день у воды», — считает Марина.

Еще одно из популярных направлений среди татарстанцев — это катание на сапбордах. Взять в аренду или приехать со своим можно в парк «Вейкборд» на Лебяжьем озере — данная водная локация находится в 15 минутах езды от центра Казани. Летом — это многофункциональный вейк-парк с зонами катания на вейкбордах, вейксерфах и сапбордах.

Помимо этого, Марина Фунтикова предпочитает отдыхать в «Русской Швейцарии» и на набережной реки Казанки. Здесь блогер советует маршрут от улицы Новаторов. Спустившись вниз, здесь можно посмотреть тоннель 1917 года и пройтись пешком до набережной Казанки. «Там очень тихо, спокойно. Далеко не все люди знают об этом месте. Тут можно полюбоваться панорамой города, встретить закат — очень красиво! Потом дойти пешком до „Миллениума“ вдоль набережной и дальше до Национальной библиотеки», — рассказала Фунтикова.

«На сапбордах здесь самый живописный маршрут»

Блогера Кристину Бочарову впечатляют Голубые озера. «Это одна из самых популярных локаций для туристов и жителей Казани. Здесь мы ныряем всей семьей и катаемся на сапбордах по живописному маршруту», — поделилась собеседница агентства.

Еще одна локация, достойная внимания, — это рыболовная база «Три берега», которая расположена в Камском Устье в месте слияния Волги и Камы на конечной части полуострова. База с трех сторон огорожена водой, это очень живописное, тихое, спокойное место, констатирует девушка.

Кристину также привлекает пляж «Лето» в Камском Устье и рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе. «Здесь можно купить рыбу (осетровые, форель), приехать на рыбалку или на экскурсию на рыбзавод с детьми», — поделилась она.